Commemorazione dei defunti, tutti i divieti intorno al Gran Camposanto - Tempostretto

Interdetto il transito o la sosta in alcune strade principali nei giorni tra il 30 ottobre e il 2 novembre

MESSINA – Si avvicina la commemorazione dei defunti e con essa giorni di fuoco per il traffico in prossimità dei cimiteri. Come già annunciato durante la commissione di lunedì scorso, sarà confermato il protocollo dello scorso anno, con servizi navetta dentro e intorno al Gran Camposanto, e presidi della polizia municipale in ogni parte della città per gestire i flussi.

E arrivano anche le ordinanze viabili. L’1 e il 2 novembre, dalle 7 alle 18, sarà istituito il divieto di sosta in via del Santo, dal numero 36 al 68, ambo i lati, così come dal n. 328 fino al ponte delle ferrovie lato monte, e in via Catania, pre dieci metri a nord e a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto. Interdetta al transito la via Comunale Santo, per i veicoli provenienti dal viale Gazzi.

Varrà dal 30 ottobre al 2 novembre, dalle 7 alle 18, invece il divieto di sosta ambo i lato di vicolo San Cosimo e il transito nella stessa strada, tranne ai residenti, alle forze di polizia ed eventuali soccorsi, ai bus di dimensione ridotta, ai taxi e ai veicoli autorizzati. Nel pomeriggio del 2 novembre, invece, dalle 14.30 alle 16, divieto di sosta sul lato monte di via Catania, per 25 metri a nord e altrettatni a sud dell’ingresso del Gran Camposanto per consentire la sosta di veicoli militari.