Messina. Recupero Zona Falcata, firmata la convenzione con Invitalia

Nuovo step verso l'appalto dei lavori di bonifica dell'area. Entro fine anno sarà pubblicato il bando di gara

MESSINA – Sarà Invitalia ad occuparsi della gestione dell’appalto milionario per il recupero della zona Falcata. Oggi pomeriggio, a Palermo, il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, ha sottoscritto la convenzione con l’Agenzia nazionale per lo sviluppo. Si tratta di un passo importante nel complesso iter per il recupero di una delle aree più importanti di Messina.



L’obiettivo è di arrivare alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle opere entro fine anno. Lo scorso mese di ottobre il commissario Rizzo insieme ai tecnici e ai responsabili del progetto, aveva effettuato un sopralluogo nell’area. Il progetto, dal valore di oltre 20 milioni di euro, prevede la rimozione di rifiuti e materiali contaminati, la demolizione di strutture dismesse e la bonifica dell’area. I fondi per la bonifica sono stati stanziati dal Cipess.





