 Il Comune di Messina allo Smart City Expo di Barcelona

Il Comune di Messina allo Smart City Expo di Barcelona

Redazione

Il Comune di Messina allo Smart City Expo di Barcelona

giovedì 06 Novembre 2025 - 14:30

Dopo sei anni torna al più grande congresso sulle città intelligenti

Dopo sei anni il Comune di Messina torna al più grande congresso sulle città intelligenti. Già nel 2019, con il sindaco De Luca, Messina aveva partecipato portando ad esempio alcuni progetti come Me Smart.

“Oggi, anche grazie all’assessore Roberto Cicala, quei progetti sono stati realizzati insieme a molti altri, ponendo Messina al pari di numerose altre città metropolitane italiane e internazionali” – dice il sindaco Federico Basile, a Barcelona insieme al direttore generale Salvo Puccio.

Nel 2024, Messina ha ottenuto uno dei balzi più significativi tra le città metropolitane italiane in materia di transizione digitale, passando dall’85ª posizione alle prime 30 in Italia.

“Gestire una città in termini digitali significa avere tutto a portata di mano, di pc e di smartphone: Messina è ai vertici in Italia – prosegue Basile -. A questo si aggiungono le prossime sfide, quali la gestione del traffico, delle reti e della sicurezza urbana in generale, che vedono il nostro “Gemello Digitale” in fase di sviluppo per la gestione, mediante l’intelligenza artificiale, di ogni aspetto riguardante le tematiche più importanti per la vita dei cittadini. Questi e altri progetti saranno presentati alla prossima Assemblea nazionale dei comuni italiani (Anci), in programma la prossima settimana a Bologna, dove siamo stati invitati a relazionare delle nostre esperienze”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina, via al nuovo cantiere per la pista ciclabile a Ganzirri: le date
Messina. Ecco come saranno spesi i soldi incassati dalle multe
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED