Con Dolce&Gabbana torna l’alta moda a Taormina

Dal 12 al 16 luglio 5 giorni organizzati in collaborazione con il Comune e la Fondazione

TAORMINA – Taormina si prepara a vivere 5 giorni giorni all’insegna dell’alta moda con il ritorno delle sfilate di Dolce&Gabbana. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune e la Fondazione Taormina, rappresenta un’occasione di promozione del territorio e richiamerà ospiti, stampa internazionale, buyer e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

“Rafforziamo il brand Taormina nel mondo”

Sottolinea il sindaco Cateno De Luca: “Il ritorno di Dolce&Gabbana a Taormina non è un evento casuale, ma il risultato di un percorso di valorizzazione della città e della sua capacità di ospitare manifestazioni di livello mondiale. Taormina continua a essere scelta perché coniuga un patrimonio storico, artistico e paesaggistico unico con standard sempre più elevati di servizi urbani e un’organizzazione efficiente, coordinata e all’altezza dei grandi eventi internazionali. L’iniziativa conferma la strategia dell’amministrazione comunale di investire sui grandi eventi come leva di sviluppo economico, turistico e culturale”.

“Manifestazioni di questo livello producono ricadute importanti sull’intero sistema cittadino, coinvolgendo strutture ricettive, attività commerciali, ristorazione, servizi, trasporti e numerose imprese locali impegnate nell’organizzazione e nella logistica. Le immagini delle sfilate nelle location più iconiche della città rappresenteranno inoltre una straordinaria campagna di promozione internazionale, contribuendo a rafforzare ulteriormente il brand Taormina nel mondo”, afferma la presidente della Fondazione Taormina Valeria Brancato.

Per consentire il regolare svolgimento degli eventi e garantire la sicurezza di cittadini e visitatori, il Comune ha predisposto, in collaborazione con le forze dell’ordine, la Prefettura, l’Asm Taormina e tutti gli enti coinvolti, un piano organizzativo che interesserà la viabilità.

“L’obiettivo è coniugare le esigenze organizzative della manifestazione con la fruibilità della città, limitando quanto più possibile i disagi. Taormina si conferma così una destinazione capace di ospitare i più prestigiosi appuntamenti internazionali, trasformando ogni grande evento in un’opportunità concreta di crescita economica, promozione turistica e valorizzazione del territorio”, si legge in una nota.