La morte di Ninni Panzera, “Messina conserverà il ricordo del suo impegno culturale”

Il cordoglio del sindaco Basile a nome di tutta la città. La Rassegna cinematografica in Fiera gli dedicherà una serata

MESSINA – “Una figura di riferimento della cultura messinese e siciliana, protagonista della promozione cinematografica e della valorizzazione del territorio”. Il sindaco di Messina Federico Basile esprime, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città, il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Antonino “Ninni” Panzera, tra i più autorevoli protagonisti della vita culturale messinese e siciliana.

“Con Panzera Messina perde una delle sue personalità culturali più autorevoli”

“Con la scomparsa di Ninni Panzera, Messina perde una delle sue personalità culturali più autorevoli – dichiara il sindaco Federico Basile –. Nel corso della sua lunga attività ha rappresentato la nostra città con passione, competenza e visione, contribuendo a promuoverne l’immagine ben oltre i confini regionali e nazionali attraverso il suo impegno nel mondo della cultura e del cinema. Ha dedicato energie e professionalità alla promozione culturale e alla valorizzazione della Sicilia, contribuendo alla crescita del patrimonio immateriale della nostra comunità. La sua sensibilità, la sua competenza e il suo profondo legame con Messina lasciano un’eredità importante che continuerà a vivere nei percorsi culturali che ha contribuito a costruire.

A nome mio personale e dell’amministrazione comunale – conclude Basile – rivolgo alla famiglia e ai suoi cari il più sincero e sentito cordoglio. La città di Messina conserverà con riconoscenza il ricordo di Ninni Panzera e del prezioso contributo che ha saputo offrire alla cultura e alla promozione del nostro territorio”.

Durante la sua intensa attività professionale, Ninni Panzera è stato tra i principali protagonisti della promozione culturale in Sicilia, ricoprendo per molti anni ruoli di primo piano nell’ambito di Taormina Arte e contribuendo in maniera determinante alla valorizzazione del cinema e dello spettacolo. A Messina ha inoltre promosso la diffusione della cultura cinematografica attraverso la storica saletta “Milani” e, negli ultimi anni, con il Messina Opera Film Festival, iniziative che hanno rappresentato significative occasioni di crescita culturale e di partecipazione per la comunità messinese.

Una serata dedicata a Panzera alla Rassegna cinematografica in Fiera

In particolare, la nuova Rassegna cinematografica internazionale di Messina, nel parco urbano in Fiera, gli dedicherà una serata mercoledì 29 luglio. Proprio quella sera era prevista la consegna del premio “Regina del Peloro” a Panzera come “riconoscimento della sua straordinaria attività, insieme alla proiezione del trailer dell’ultima edizione del Messina Opera Film Festival.

A rendere omaggio a “un uomo che ha dedicato la propria vita alla promozione del cinema e della cultura a Messina” sono il direttore artistico Francesco Cannavà, il direttore di produzione Davide Liotta, il comitato scientifico della rassegna presieduto da Franco Cicero e composto da Nino Genovese, Federico Vitella, Dario Tomasello, e Cettina Donato.

Camera ardente al Policlinico e funerali al Duomo lunedì

I funerali di Ninni Panzera saranno celebrati domani, alle 16, al Duomo di Messina. Oggi, invece, è in programma la camera ardente al Policlinico dalle 8 alle 19, padiglione D.