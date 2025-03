Con la frutta all’angolo, ma senza autorizzazione: la polizia municipale fa sgomberare un camion

È successo ancora all'angolo tra via La Farina e via Salandra, già scenario di episodi precedenti culminati con l'aggressione al comandante Giardina

MESSINA – La polizia municipale è nuovamente intervenuta sulla via La Farina, all’angolo con la via Salandra, per far sgomberare un ambulante che si era posizionato, in mattinata, in maniera irregolare con un camion pieno di frutta. Gli agenti sono intervenuti per liberare l’area e sanzionare l’ambulante, non autorizzato alla vendita e alla sosta in quella zona. Si tratta dello stesso incrocio in cui, nell’ottobre 2023, il comandante Giovanni Giardina è stato aggredito da alcuni ambulanti.