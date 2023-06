Consiglio comunale, Pergolizzi e l'opposizione sempre più distanti: "Non parli a nome di tutti" - Tempostretto

Lo scontro si acuisce sul caso Carrubba. I 17 non legati a Basile: "Nessuno di noi ha messo in dubbio la professionalità della segretaria, ma minato rapporto di cordialità"

MESSINA – Mentre si attende il parere dell’assessorato agli Enti Locali, i lavori del Consiglio comunale appaiono quasi in stand by. Si tornerà in aula lunedì prossimo con all’ordine del giorno “debiti fuori bilancio”, mentre non si sa ancora quando si potranno votare i vice presidenti vicario e supplente, né quando saranno istituite le nuove due commissioni promesse dal presidente Nello Pergolizzi. E proprio quest’ultimo, difendendo la segretaria generale Rossana Carrubba e parlando a nome di tutto il Consiglio ha allargato ancora di più la spaccatura tra i due fronti.

“Pergolizzi non parli a nome dell’intero Consiglio”

Con una nota, i 17 consiglieri comunali “dell’opposizione”, non legati a liste Basile, hanno accusato Pergolizzi e chiesto che “non parli a nome dell’intero Consiglio comunale”. Dopo la chiusura dell’ultima sessione con uno scontro durato 4 ore, non hanno apprezzato la posizione di difesa che il presidente ha assunto nei confronti della dottoressa Carrubba: “È assolutamente legittimo che il consigliere Pergolizzi abbia delle opinioni personali e come tali ha tutto il diritto di manifestarle, tuttavia le dette opinioni e posizioni non possono, e non devono, essere ricondotte ai 17 consiglieri comunali sottoscritti. I detti consiglieri, infatti, non hanno nominato alcun portavoce comune, e men che meno, hanno nominato per assolvere a tale ruolo il collega Pergolizzi”.

L’attacco delle opposizioni

“Nel merito della querelle – spiegano – è opportuno precisare che nessuno degli scriventi ha messo in dubbio la professionalità della dottoressa Carrubba, tuttavia diverse ultime posizioni assunte dalla medesima hanno minato il rapporto di cordialità e garbo istituzionale necessario a garantire la fiducia tra le parti (quantomeno con una parte dell’aula consiliare, allo stato rappresentativa della maggioranza), e ciò indipendentemente dalle assonanze politiche che ciascuno legittimamente può coltivare. A tal proposito, è il caso di rammentare che ultimamente ed in più occasioni la dottoressa Carrubba si è rifiutata, cosa mai accaduta prima, di fornire il proprio parere su diverse questioni sollevate in consiglio, e ciò malgrado le richieste espresse dei consiglieri. È fin troppo evidente che il clima teso scaturito dalla contestata elezione del collega Pergolizzi è destinato ad acuirsi in relazione all’atteggiamento assunto dal medesimo nella gestione dell’aula”.

Cateno De Luca: “Attacco gratuito e strumentale alla segretaria”

E arriva anche la risposta del sindaco di Taormina Cateno De Luca, da ex primo cittadino ed ex presidente del Consiglio: “L’attacco di alcuni esponenti politici in seno al consiglio comunale di Messina nei confronti dell’operato della segreteria comunale Rossana Carrubba è gratuito e strumentale”. E dopo un attacco a Bartolotta e Bolognari, ripete: “Esprimo la mia vicinanza alla segretaria Rossana Carrubba e ne difendo l’onestà intellettuale delle scelte che adotta e del suo operato al servizio della città di Messina”.