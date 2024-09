Consorzio autostrade, casellanti in sciopero

Alta l'adesione alla mobilitazione dell'Orsa, i lavoratori del Cas hanno incrociato le braccia dalle 10 alle 14

Hanno incrociato le braccia dalle 10 alle 14 del 19 settembre i casellanti part-time del Cas che hanno aderito allo sciopero proclamato dall’Orsa. Secondo il sindacato dei trasporti l’adesione è stata altissima, sfiorando il 90% dei lavoratori, che si sono poi ritrovati in sit in davanti la sede del Consorzio autostrade, in contrada Scoppo di Messina (in foto).

” Emblematica la risposta nell’area etnea, dove i lavoratori di Catania e provincia hanno aderito nella quasi totalità – spiega la sigla sindacale in una nota ufficiale – Un particolare ringraziamento va anche ai dipendenti con contratto Full-time, che hanno partecipato lo sciopero in solidarietà con in colleghi costretti a un part-time che, in violazione alla normativa contrattuale, resta fissato al 25%”.

“Lo sciopero dell’ORSA rivendica condizioni di lavoro ed economiche dignitose, un contratto part-time al 25% significa restare a casa per 6 mesi senza stipendio, come dovrebbero sopravvivere le famiglie di questi lavoratori? Assumere altra gente a queste condizioni significa aggiungere miseria alla povertà.

Il paradossa si consuma prendendo atto della cronica carenza di personale che costringe il CAS a distribuire costanti ore di straordinario per garantire il servizio. Con l’attuale esigenza di organico è possibile aumentare il part-time ed assumere chi è rimasto fuori, questa volta con un contratto di lavoro degno di tal nome”.

L’ORSA ringrazia anche le altre sigle sindacali presenti al CAS che hanno lasciato liberi i loro associati di aderire allo sciopero favorendo la riuscita della protesta. Siamo certi che presto si creeranno le condizioni per un’azione sindacale unitaria a tutela dell’occupazione e dei livelli salariali.