Contemplazione. “Relitti di barche non rimossi e fogna”

lunedì 18 Agosto 2025 - 16:10

Speriamo che il programma di rimozione dei relitti di barche predisposto dall'assessore Caminiti, coinvolga presto anche Contemplazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Degrado di fronte all’hotel Paradis. Le barche non sono state rimosse. In più c’è fogna”.

La Giunta guidata dal sindaco Federico Basile, su iniziativa dell’assessore alle Politiche del mare, Francesco Caminiti, nelle settimane scorse ha deliberato un piano per la rimozione e lo smaltimento degli ottanta relitti di barche giacenti nel litorale cittadino, censiti dalla Polizia municipale. Speriamo che al più presto questa attività riguardi anche Contemplazione.

Per quanto riguarda la fogna, giriamo la segnalazione all’Amam.

Fogna a Contemplazione

