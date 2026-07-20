Contenzioso tra Ente portuale e Palumbo Spa, parla il commissario liquidatore

Intervista con l’avvocato Ernesto Fiorillo. La vicenda dei compensi per l’utilizzo del bacino di carenaggio ex Smeb a Messina

MESSINA – Sulla vicenda riguardante i compensi per l’utilizzo del bacino di carenaggio ex Smeb da parte della Palumbo S.p.A., di cui abbiamo parlato in un altro articolo, abbiamo intervistato l’attuale commissario liquidatore della Palumbo S.p.A., l’avvocato Ernesto Fiorillo.

La Palumbo S.p.A. sostiene che il soggetto titolato a ricevere il corrispettivo per l’utilizzo del bacino di carenaggio ex Smeb non è l’Ente Autonomo Portuale ma l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP). Quest’ultima, che lei sappia, ha mai chiesto soldi alla Palumbo?

“Assolutamente no, per quello che ci risulta. Siamo entrambi enti pubblici e sulla base di questo aspetto abbiamo anche chiesto all’Autorità di Sistema Portuale di darci copia di tutta la corrispondenza recente che hanno intrattenuto con la Palumbo, perché non può essere una corrispondenza riservata, in quanto un ente pubblico è tenuto alla trasparenza. E non ce l’hanno mai voluta consegnare. Tanto che adesso stiamo avviando un giudizio davanti al Tar perché nomini un commissario che vada all’AdSP, si prenda tutta questa corrispondenza e ce la dia. Perché la Palumbo non ci paga da diversi anni e sta ancora lì. Fino a due anni fa, abbiamo ricevuto diverse lettere in cui ci proponevano transazioni con abbuoni sui canoni. Abbuoni che io ovviamente non sono in grado di concedere autonomamente perché sono controllato dall’assessorato Attività produttive dell’assessore Tamajo”.

E dopo cosa è successo?

“La Palumbo s.p.A ha deciso che non doveva pagare più, perché ritiene che l’Ente Porto abbia perso la titolarità del bacino di carenaggio e di tutte le attrezzature ivi esistenti in forza di un accordo interistituzionale del 2015. In questo documento, però, non si parla dei beni aziendali ma si fa

riferimento solo alle superfici su cui insiste il bacino di carenaggio che in quanto beni demaniali sono di pertinenza dell’Autorità di Sistema Portuale”.

Voi, come Ente Porto avete chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo di oltre 643.000 euro per i corrispettivi annuali che la Palumbo S.p.A. avrebbe dovuto versare sino al 2020. Per il periodo successivo come vi siete comportati? Avete richiesto i compensi alla Palumbo S.p.A.?

“Li chiediamo sempre, trasmettendo diffide a pagare ma ogni anno la Palumbo si oppone. A ogni richiesta segue sempre una causa e purtroppo noi non abbiamo più fondi. Consideri che le ultime bollette del telefono, trecento euro, quattrocento euro, le ho pagate io”.

Ma la Regione non vi dovrebbe trasferire dei fondi?

“Dalla Regione avanziamo 631.000 euro già da diversi anni e pare che li abbiano appostati tra i fondi perenti. Non li trovano più. Abbiamo inviato diverse lettere di diffida. All’ultima di queste non hanno nemmeno risposto. E’ passato un mese e quindi stiamo pure preparandoci a presentare un ricorso

al Tar per un commissario ad acta che va dalla Regione, piglia questi 631.000 euro e ce li trasferisce”.

Per gli anni successivi al 2020 quanto dovrebbe riconoscervi la Palumbo S.p.A.?

“Il compenso viene calcolato in percentuale rispetto al fatturato. Parliamo di circa 100.000 euro l’anno. Dal 2021 al 2025 sono complessivamente 500.000 euro. Allo stato attuale, il nostro credito, in linea capitale, ammonta, dunque, ad oltre 1,1 mln. di euro”.

Ma se voi doveste incassare questa somma, che destinazione avrebbe?

“Allora l’ente è regionale ma i soci sono il Comune di Messina, la Camera di Commercio e la Provincia, cioè l’attuale Città Metropolitana. Pagati i nostri debiti, le somme rimanenti andrebbero ripartite tra i soci in base alle loro percentuali di partecipazione al capitale sociale. Lo stesso vale per tutti gli introiti che l’Ente Porto dovesse riuscire ad incassare”.

E quindi anche i soci avrebbero interesse a chiudere questa vicenda?

“Certo che hanno interesse. Ma il fatto che la Palumbo stia lì evidentemente fa comodo a qualcuno perché non si riesce a capire perché nessuno degli enti si opponga a questa situazione”.

I soci la sollecitano in qualche modo a risolvere il problema?

“No. Eppure sono assolutamente a conoscenza della situazione. Nelle nostre comunicazioni abbiamo sempre messo il Comune in copia”.

Neanche la Camera di Commercio si è fatta sentire?

“Per quanto riguarda la Camera di Commercio, addirittura, una volta, nell’ambito di una discussione, mi è stato detto che Palumbo, per il lustro che dà alla città, non dovrebbe pagare niente. Quindi queste sono le posizioni che ci sono in giro. E quindi una Palumbo che a Messina dà, secondo me, niente, non dico poco ma proprio niente, sta lì beatamente. A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, in base alla quale la Palumbo avrebbe potuto utilizzare per dieci anni il bacino di carenaggio ex Smeb, era stata rilasciata in favore dell’Ente Porto una polizza fideiussoria di 138.500 euro”.

Cosa è successo a questo proposito?

“Allora, trovata questa fideiussione, essendo il nostro credito superiore, abbiamo diffidato la compagnia di assicurazione a pagare. Loro cosa hanno fatto? Siccome non ritengono di dover pagare, hanno fatto un ricorso al tribunale chiedendo di ordinare all’assicurazione di non pagare. E paradossalmente il giudice glielo ha accolto dicendo che in tutta questa situazione l’assicurazione non deve essere pagata. Ora l’assicurazione, è un’assicurazione a prima chiamata. Con questa clausola, l’assicuratore si impegna a versare immediatamente la somma garantita al beneficiario su semplice richiesta scritta, senza poter opporre eccezioni. Bene, il tribunale ha deciso di no. Adesso la palla è nelle mani del giudice Bonfiglio, persona attentissima, tra i magistrati che io stimo di più, che dovrebbe nel giro di un mese vedere se

questo ordine lo può confermare o no. Perché quantomeno se ribalta il provvedimento e dice che l’assicurazione comunque ci deve pagare, con la somma che l’Ente Porto incasserà posso cominciare a pagare il collegio sindacale, i revisori, i commercialisti che stanno lavorando gratis, un paio di avvocati che stanno lavorando gratis. Poi magari mi riprendo forse 1.000, 1.500 euro che ho anticipato in tutta questa storia”.

L’Ente Porto vive una strana situazione. Manca la liquidità per affrontare anche le più piccole spese ma potrebbe incassare diversi milioni di euro...

“La Palumbo ha affittato un’azienda, che, tra le altre cose, ha in dotazione una barca porta, che sarebbe la chiusura del bacino e da sola vale circa un milione di euro. Recentemente la Capitaneria ci ha anche imposto la revisione, che abbiamo eseguito. E quindi è come se fosse una barca in cui uno può circolare, no? Quindi sicuramente non è un bene che può andare per accessione al demanio. La legge dice che quando uno perde la concessione demaniale i beni che ci sono sul demanio passano al demanio. Ma qui non c’è solo un immobile, qui c’è tutta un’attrezzatura. Ci sono gru, l’attrezzatura relativa all’invaso, ci sono mezzi, strumenti che dieci anni insieme al bacino di carenaggio sono stati stimati circa 12 milioni di euro. Il commissario che mi ha preceduto ha disposto una perizia per sapere quanto costerebbe costruire il bacino oggi. E ci vorrebbero 25 milioni per realizzare quella struttura. Quindi io che cosa dovrei fare? Dovrei allestire un bando pubblico di interesse, che stiamo già predisponendo, per verificare se c’è qualcuno che voglia acquistare queste attrezzature. Se entrassimo nella disponibilità della struttura di nostra proprietà, il soggetto che fosse interessato ad acquistare il complesso di beni e attrezzature aziendali che compongono il bacino di carenaggio ci offrirebbe un adeguato compenso che potrebbe aggirarsi intorno a diversi milioni di euro. Naturalmente chiederei l’autorizzazione alla Regione per definire l’operazione e concludere, con le risorse acquisite, la procedura di liquidazione dell’Ente Porto. Questa procedura di compravendita naturalmente si potrebbe realizzare solo se l’acquirente ottenesse preventivamente da parte dell’Autorità di Sistema Portuale la concessione per l’utilizzo dell’area su cui sorge il bacino di carenaggio. Ma non vedo il motivo per il quale non gliela dovrebbero dare se

esercita un’attività con gli strumenti che ha in loco”.

Con l’Autorità di Sistema Portuale come vi comportereste?

“Allora io raccolgo la manifestazione di interesse. Immaginiamo che pubblichi un bando europeo. Dopodiché, anche se si presenta uno solo che offre una cifra che possa avere un senso, io chiedo l’autorizzazione alla Regione. Naturalmente, prima di pubblicare il bando offrirei la prelazione

all’Autorità di Sistema Portuale qualora volesse comprare il complesso aziendale riferibile al bacino di carenaggio, perché, come l’Ente Porto, è un ente pubblico. Se non se lo volesse comprare allora dovrà affittarlo. Se si oppone all’affitto, entreranno in gioco gli avvocati, il Tar, il

Cga, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana”.

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