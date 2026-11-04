Messina, appello per un nuovo Pd: “Un impegno extra per il rilancio nel nome di Elly Schlein”

Oltre cento tra dirigenti, iscritti e simpatizzanti del Partito democratico provinciale firmano un documento a favore del rinnovamento. Ecco i firmatari

MESSINA – “Di fronte alla fatica del Pd provinciale di assomigliare a quello che sta rilanciando Elly Schlein , siamo convinte e convinti che serve un impegno extra per dare gambe al nuovo Partito democratico. Extra, nel duplice significato come “ulteriore”, “eccezionale” e come “al di fuori”, “oltre” le strutture e gli organismi di partito per stare dentro le comunità e nella società, tra le contraddizioni e le ingiustizie, per stare a fianco delle persone”. Così scrivono i firmatari del documento “Extra – La politica che serve” (in allegato). Oltre cento tra dirigenti, iscritti e simpatizzanti per un impegno extra del Partito democratico della provincia di Messina.

I firmari e l’appello per un rilancio nel nome di Elly Schlein

Precisano i sottoscrittori: “Questo documento non è ostile nei confronti di nessuno, ma vuole richiamare ad un ritrovato impegno rispetto alla fase politica che stiamo per affrontare, convintamente al fianco di Elly Schlein e di chi la sostiene”. Un messaggio rivolto al segretario provinciale Armando Hyerace, alla presidente Valentina Martino e a tutti i dirigenti e militanti, ma senza personalismi e in uno spirito costruttivo, tengono a evidenziare i sottoscrittori.

“Il documento è stato mandato a tutti gli organismi del partito e saranno programmate nelle prossime settimane e mesi iniziative politiche in tutto il territorio provinciale per far vivere il documento confrontandosi su temi e questioni aperte e costruendo, insieme rappresentanti politici ed istituzionali del PD, risposte e proposte. Le adesioni al documento sono aperte, scrivendo alla mail: extra.pdmessina@gmail.com“, viene evidenziato.

Tra i firmatari Domenico Siracusano (segreteria regionale dem) e la vicsesegretaria provinciale Maria Flavia Timbro (nella foto con la segretaria Elly Schlein).

Domenico Siracusano, Segreteria Regionale PD Sicilia

Maria Flavia Timbro, Direzione Regionale PD Sicilia – Vicesegretaria Prov.le PD Messina

Nino Arrigo, Responsabile Organizzazione Provinciale PD Messina

Roberto Saia, Segreteria Provinciale PD Messina – Consigliere Comunale Villafranca T.

Giuseppe Cannistrà, Segreteria Provinciale PD Messina – già Sindaco di Monforte S.G.

Mariella Donato, Segreteria Provinciale PD Messina

Giorgio Calabrese, Assemblea Regionale PD Sicilia

Calogera Lutri, Direzione Provinciale PD Messina

Licia D’Ali, Assemblea Regionale PD Sicilia

Alessandro Giordano, Assemblea Regionale PD Sicilia – Assessore Castel di Lucio

Nino Portaro, Assemblea Reg.le PD Sicilia – Segretario PD Torregrotta Valle del Niceto

Franco Spanò, Assemblea Regionale PD Sicilia

Sofia Zaccone, Assemblea Regionale PD Sicilia

Danilo Rera – Segretario PD Pace del Mela – Consigliere Comunale

Giacomo Prinzi – Presidente Consiglio Comunale Patti

Franco Basile – Presidente Consiglio Comunale Venetico

Mimmo Portaro – Consigliere Comunale Torregrotta

Gioacchino Abbriano – Consigliere Comunale Milazzo

Alfredo Portinari – Segretario PD Naso

Amedeo Sansiveri – Circolo PD San Marco D’Alunzio

Antonella Nuccio – San Pier Niceto – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto

Antonio Adornetto – Raccuja, già Consigliere Comunale

Antonio Catalfamo – Circolo PD Pace del Mela – già Sindaco

Pippo Franco – Circolo PD Capo D’Orlando – già Deputato Regionale

Gioacchino Silvestro – Circolo PD V Circoscrizione Messina – già Deputato Regionale

Giovanni Formica – Milazzo, già Sindaco

Basilio Liuzzo – Circolo PD IV Circoscrizione Messina

Bruno Cammera – Circolo PD Villafranca – Saponara

extra •

LA POLITICA CHE SERVE

Carmen Manna – Presidente Circolo PD Milazzo

Paola Abbagnato – Assemblea Provinciale PD Messina

Maria Cardone– Assemblea Provinciale PD Messina

Donatella Ingrillì – Assemblea Provinciale PD Messina – sindacalista

Riccardo Spanò– Assemblea Provinciale PD Messina – Segretario PD Brolo

Maria Teresa Girolamo – Assemblea Provinciale PD Messina

Salvatore Rizzo – Assemblea Provinciale PD Messina

Giampiero Terranova – Assemblea Provinciale PD Messina, già Cons. Circoscrizionale

Lillo Mulfari – Assemblea Provinciale PD Messina

Eleonora Raffa – Assemblea Provinciale PD Messina

Cettina Cardile – Circolo PD V Circoscrizione Messina

Giuseppe Donia – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto

Elisa Fazio – Circolo PD II Circoscrizione Messina

Filippo Gallo – Circolo PD Pace del Mela

Ignazio Rera – Circolo PD Pace del Mela

Paola Zarzaca – Circolo PD Pace del Mela

Marcello Corrao – Segretario PD Capo D’Orlando

Nino Cappa – Circolo PD Capo D’Orlando – sindacalista

Nicola Pagano – Circolo PD I Circoscrizione Messina

Nunziato Adornetto – Raccuja, già Sindaco

Peppe Crescenti – Circolo PD IV Circoscrizione Messina – insegnante

Maurizio Minissale – Milazzo – insegnante

Alberto Bruzzi – Messina

Alessandro Forestieri – Villafranca Tirrena

Alessandro Grosso – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto

Alessia Portaro – – Circolo PD Torregrotta – Valle del Niceto

Andrea Cannistrà Circoli PD Torregrotta – Valle del Niceto

Angela Franco – Circolo PD Capo d’Orlando

Anna Giulia Tricomi – Roccalumera – attivista

Antonio Marano– Circolo PD Capo d’Orlando

Benito Midili – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto

Elena Arena – Villafranca Tirrena – insegnante

Emanuele Tripodo – Circolo PD V Circoscrizione Messina

Enzo Drago – Circolo PD Villafranca Saponara

Felice Galletta – Messina

Mario Italiano – Circolo PD Milazzo

Francesco Ioppolo – Raccuja

Francesco Mantineo – Circolo PD Francavilla

Francesco Salvo – docente universitario Bordeaux

Gabriella Raffa – Circolo PD IV Circoscrizione Messina

Giovambattista “Titta” Costantino – Circolo PD Patti

Giovanni Pizzuto – Circolo PD II Circoscrizione

Giacomo Patanè – Circolo PD Milazzo

Giovanni Visalli Garufi – Messina

Giovanni Zanghì – Circolo PD V Circoscrizione Messina

Alessio Sergi – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto

Giuliani Verne– Circolo PD Capo d’Orlando

Giuseppe Ballone – Circolo PD Santa Teresa di Riva

Giuseppe Casella – Circolo PD II Circoscrizione Messina

Pippo Parisi – Roccalumera – attivista

Rosario Ceraolo – Circolo PD IV Circoscrizione Messina

Rosa Gagliani – Circolo PD Milazzo

Silvia Gheza – Circolo PD IV Circoscrizione Messina

Stefano Catalfamo – Circolo PD Pace del Mela

Turi Schepis – Consigliere Comunale Floresta, già Sindaco

Valeria Bonanno – Villafranca Tirrena – attivista