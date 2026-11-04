Messina, appello per un nuovo Pd: “Un impegno extra per il rilancio nel nome di Elly Schlein”

Oltre cento tra dirigenti, iscritti e simpatizzanti del Partito democratico provinciale firmano un documento a favore del rinnovamento. Ecco i firmatari
MESSINA – “Di fronte alla fatica del Pd provinciale di assomigliare a quello che sta rilanciando Elly Schlein , siamo convinte e convinti che serve un impegno extra per dare gambe al nuovo Partito democratico. Extra, nel duplice significato come “ulteriore”, “eccezionale” e come “al di fuori”, “oltre” le strutture e gli organismi di partito per stare dentro le comunità e nella società, tra le contraddizioni e le ingiustizie, per stare a fianco delle persone”. Così scrivono i firmatari del documento “Extra – La politica che serve” (in allegato). Oltre cento tra dirigenti, iscritti e simpatizzanti per un impegno extra del Partito democratico della provincia di Messina.
I firmari e l’appello per un rilancio nel nome di Elly Schlein
Precisano i sottoscrittori: “Questo documento non è ostile nei confronti di nessuno, ma vuole richiamare ad un ritrovato impegno rispetto alla fase politica che stiamo per affrontare, convintamente al fianco di Elly Schlein e di chi la sostiene”. Un messaggio rivolto al segretario provinciale Armando Hyerace, alla presidente Valentina Martino e a tutti i dirigenti e militanti, ma senza personalismi e in uno spirito costruttivo, tengono a evidenziare i sottoscrittori.
“Il documento è stato mandato a tutti gli organismi del partito e saranno programmate nelle prossime settimane e mesi iniziative politiche in tutto il territorio provinciale per far vivere il documento confrontandosi su temi e questioni aperte e costruendo, insieme rappresentanti politici ed istituzionali del PD, risposte e proposte. Le adesioni al documento sono aperte, scrivendo alla mail: extra.pdmessina@gmail.com“, viene evidenziato.
Tra i firmatari Domenico Siracusano (segreteria regionale dem) e la vicsesegretaria provinciale Maria Flavia Timbro (nella foto con la segretaria Elly Schlein).
Domenico Siracusano, Segreteria Regionale PD Sicilia
Maria Flavia Timbro, Direzione Regionale PD Sicilia – Vicesegretaria Prov.le PD Messina
Nino Arrigo, Responsabile Organizzazione Provinciale PD Messina
Roberto Saia, Segreteria Provinciale PD Messina – Consigliere Comunale Villafranca T.
Giuseppe Cannistrà, Segreteria Provinciale PD Messina – già Sindaco di Monforte S.G.
Mariella Donato, Segreteria Provinciale PD Messina
Giorgio Calabrese, Assemblea Regionale PD Sicilia
Calogera Lutri, Direzione Provinciale PD Messina
Licia D’Ali, Assemblea Regionale PD Sicilia
Alessandro Giordano, Assemblea Regionale PD Sicilia – Assessore Castel di Lucio
Nino Portaro, Assemblea Reg.le PD Sicilia – Segretario PD Torregrotta Valle del Niceto
Franco Spanò, Assemblea Regionale PD Sicilia
Sofia Zaccone, Assemblea Regionale PD Sicilia
Danilo Rera – Segretario PD Pace del Mela – Consigliere Comunale
Giacomo Prinzi – Presidente Consiglio Comunale Patti
Franco Basile – Presidente Consiglio Comunale Venetico
Mimmo Portaro – Consigliere Comunale Torregrotta
Gioacchino Abbriano – Consigliere Comunale Milazzo
Alfredo Portinari – Segretario PD Naso
Amedeo Sansiveri – Circolo PD San Marco D’Alunzio
Antonella Nuccio – San Pier Niceto – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto
Antonio Adornetto – Raccuja, già Consigliere Comunale
Antonio Catalfamo – Circolo PD Pace del Mela – già Sindaco
Pippo Franco – Circolo PD Capo D’Orlando – già Deputato Regionale
Gioacchino Silvestro – Circolo PD V Circoscrizione Messina – già Deputato Regionale
Giovanni Formica – Milazzo, già Sindaco
Basilio Liuzzo – Circolo PD IV Circoscrizione Messina
Bruno Cammera – Circolo PD Villafranca – Saponara
extra •
LA POLITICA CHE SERVE
Carmen Manna – Presidente Circolo PD Milazzo
Paola Abbagnato – Assemblea Provinciale PD Messina
Maria Cardone– Assemblea Provinciale PD Messina
Donatella Ingrillì – Assemblea Provinciale PD Messina – sindacalista
Riccardo Spanò– Assemblea Provinciale PD Messina – Segretario PD Brolo
Maria Teresa Girolamo – Assemblea Provinciale PD Messina
Salvatore Rizzo – Assemblea Provinciale PD Messina
Giampiero Terranova – Assemblea Provinciale PD Messina, già Cons. Circoscrizionale
Lillo Mulfari – Assemblea Provinciale PD Messina
Eleonora Raffa – Assemblea Provinciale PD Messina
Cettina Cardile – Circolo PD V Circoscrizione Messina
Giuseppe Donia – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto
Elisa Fazio – Circolo PD II Circoscrizione Messina
Filippo Gallo – Circolo PD Pace del Mela
Ignazio Rera – Circolo PD Pace del Mela
Paola Zarzaca – Circolo PD Pace del Mela
Marcello Corrao – Segretario PD Capo D’Orlando
Nino Cappa – Circolo PD Capo D’Orlando – sindacalista
Nicola Pagano – Circolo PD I Circoscrizione Messina
Nunziato Adornetto – Raccuja, già Sindaco
Peppe Crescenti – Circolo PD IV Circoscrizione Messina – insegnante
Maurizio Minissale – Milazzo – insegnante
Alberto Bruzzi – Messina
Alessandro Forestieri – Villafranca Tirrena
Alessandro Grosso – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto
Alessia Portaro – – Circolo PD Torregrotta – Valle del Niceto
Andrea Cannistrà Circoli PD Torregrotta – Valle del Niceto
Angela Franco – Circolo PD Capo d’Orlando
Anna Giulia Tricomi – Roccalumera – attivista
Antonio Marano– Circolo PD Capo d’Orlando
Benito Midili – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto
Elena Arena – Villafranca Tirrena – insegnante
Emanuele Tripodo – Circolo PD V Circoscrizione Messina
Enzo Drago – Circolo PD Villafranca Saponara
Felice Galletta – Messina
Mario Italiano – Circolo PD Milazzo
Francesco Ioppolo – Raccuja
Francesco Mantineo – Circolo PD Francavilla
Francesco Salvo – docente universitario Bordeaux
Gabriella Raffa – Circolo PD IV Circoscrizione Messina
Giovambattista “Titta” Costantino – Circolo PD Patti
Giovanni Pizzuto – Circolo PD II Circoscrizione
Giacomo Patanè – Circolo PD Milazzo
Giovanni Visalli Garufi – Messina
Giovanni Zanghì – Circolo PD V Circoscrizione Messina
Alessio Sergi – Circolo PD Torregrotta Valle del Niceto
Giuliani Verne– Circolo PD Capo d’Orlando
Giuseppe Ballone – Circolo PD Santa Teresa di Riva
Giuseppe Casella – Circolo PD II Circoscrizione Messina
Pippo Parisi – Roccalumera – attivista
Rosario Ceraolo – Circolo PD IV Circoscrizione Messina
Rosa Gagliani – Circolo PD Milazzo
Silvia Gheza – Circolo PD IV Circoscrizione Messina
Stefano Catalfamo – Circolo PD Pace del Mela
Turi Schepis – Consigliere Comunale Floresta, già Sindaco
Valeria Bonanno – Villafranca Tirrena – attivista
- extra •
LA POLITICA CHE SERVE
Iano Antoci – Circolo PD Mistretta – già Sindaco
Ketty Costa – Circolo PD II Circoscrizione Messina
Manuela Casella – Circolo PD II Circoscrizione Messina
Manuela Marra– Circolo PD II Circoscrizione Messina
Maria Teresa Guidotti – Circolo PD Francavilla
Mariagrazia Gitto – Circolo PD Milazzo
Mariarosa Oddo – Villafranca Tirrena
Michele Martino – Messina
Niccolò Sorrenti– Circolo PD IV Circoscrizione Messina
Nino Chillemi – Circolo PD Barcellona Pozzo di Gott
Orazio Grimaldi – Circolo PD V Circoscrizione Messina – attivista
Pippo Lucchese – Circolo PD III Circoscrizione Messina
Renato Ruggero – Circolo PD Villafranca – Saponara
Rosanna Mondello – Circolo PD Villafranca Saponara
Rosario Saccone – Messina
Salvatore Pirrone – Circolo PD Francavilla
Salvatore Sinagra – Castel Umberto – sindacalista
Santino Vaccarino – Santa Lucia del Mela
Terribile Graziella Antonia – Circolo PD Capo d’Orlando
Valerio Saia – Circolo PD Villafranca Saponara
Vincenza Paratore – Circolo PD V Circoscri