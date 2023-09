Cordoli in via Garibaldi? Commercianti in fibrillazione: "Difenderemo i nostri interessi" - Tempostretto

L'associazione "Le vetrine di via Garibaldi" ha lanciato una raccolta firme per "preservare la vitalità della strada"

MESSINA – La parola “cordolo” non viene mai scritta, ma è intuibile che la questione sollevata dai commercianti di via Garibaldi ruoti proprio attorno ad essa. L’associazione “Le vetrine di via Garibaldi” ha lanciato un appello “per la difesa dei nostri interessi” ai negozianti della via, dalla Prefettura a piazza Castronovo. “Ci troviamo di fronte a un momento cruciale nella storia della nostra amata Via Garibaldi – viene evidenziato -Come negozianti, sappiamo quanto sia importante questa strada per le nostre attività commerciali e per la vita della nostra comunità. Ora, più che mai, dobbiamo unirci per difendere i nostri interessi”.

La preoccupazione è probabilmente relativa all’installazione dei cordoli a difesa delle corsie preferenziali in centro, argomento di grande attualità e molto dibattuto in città. “Ci sono voci che suggeriscono una possibile rimodulazione di via Garibaldi da parte delle autorità locali. Questo potrebbe comportare cambiamenti significativi che influenzeranno le nostre attività e il nostro modo di vivere in questa zona. È essenziale che ci facciano sentire e che le nostre voci vengano ascoltate”, sottolineando i commercianti.

L’associazione annuncia a una “raccolta firme da parte di tutti i negozianti lungo via Garibaldi per dimostrare il nostro impegno a preservare la vitalità della nostra strada e a garantire che qualsiasi decisione presa tenga conto dei nostri interessi”. Inoltre, è in fase di pianificazione “un incontro con le autorità locali per discutere dei nostri punti di vista e preoccupazioni”.

