Corruzione in concorso, l’assessore Amata interrogata dai Pm di Palermo

L'esponente di Fratelli d'Italia ha risposto per circa 2 ore alle domande dei magistrati

PALERMO – L’assessore regionale Elvira Amata è stata sentita oggi dai magistrati Fusco e De Benedettis nell’ambito della maxi inchiesta sui contributi regionali, che vede tra i principali indagati il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. L’interrogatorio dei Pm palermitani è durato poco più di due ore, come riporta l’Ansa. Tra gli episodi contestati all’assessore Amata, indagata per corruzione in concorso, ci sarebbe l’assegnazione di finanziamenti a una fondazione riconducibile a Marcella Cannariato, moglie del patron di Sicily By Car Tommaso Dragotto che, in cambio, avrebbe assunto il nipote nella società che dirige, la A&C broker.