Marco Ipsale

Corse soppresse Atm. Grillo: “In calo rispetto agli anni passati”

martedì 23 Settembre 2025 - 11:40

La presidente dell’Azienda Trasporti spiega che il fenomeno è fisiologico d’estate e che, anzi, rispetto agli anni scorsi è diminuito

“Il dato delle corse soppresse nel trimestre luglio – settembre 2025 è in linea con la tendenza decrescente degli ultimi anni, come si evince dai rapporti aziendali, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione”.

La presidente di Atm, Carla Grillo, risponde alle critiche sulle corse soppresse. “Nello stesso periodo è aumentato del 60 %, rispetto all’anno precedente, il numero dei lavoratori in malattia, senza che il servizio sia peggiorato. La flessione del servizio, durante l’estate, riguarda anche le aziende di trasporto pubblico locale di altre città. Invece Atm ha offerto un contributo determinante per gli eventi estivi, su tutti l’esibizione delle Frecce Tricolori”.

Poi la risposta a La Fauci sull’affidamento all’esterno del servizio controllori. “Nel periodo gennaio – giugno 2024, quando l’esternalizzazione del servizio di verifica era concomitante a quello interno, 11 operatori Atm con un totale di oltre 10mila ore di lavoro emettevano 0.2 verbali per ora. Di questi solo il 19% veniva incassato. Di contro 3 operatori esterni con un monte ore totale di 2.800 emettevano 1,55 verbali per ora, dei quali venivano incassati il 41%”.

Infine la promessa di migliorare ancora il servizio. “A breve pubblicheremo un bando per l’assunzione di venti nuovi autisti e a inizio 2026 ci saranno altri nuovi bus”.

