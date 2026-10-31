 Sciame sismico nel Tirreno meridionale, sei nuove scosse alle Eolie

Sciame sismico nel Tirreno meridionale, sei nuove scosse alle Eolie

Redazione

Sciame sismico nel Tirreno meridionale, sei nuove scosse alle Eolie

sabato 31 Ottobre 2026 - 19:25

Dal 23 ottobre continuano i terremoti, ma senza conseguenze. Ieri il più forte con magnitudo 3.6

Dal 23 ottobre sciame sismico alle Eolie. Anche oggi, nel Tirreno meridionale, Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, registra in tempo reale sei scosse in questa zona ma senza conseguenze, al largo di Alicudi, con magnitudo da 2 a 2.5. L’ultima alle 18.26, a una profondità di 10 km.

Ieri è stata rilevata dall’Ingv una scossa di magnitudo 3.6 alle 6.34 del mattino.

La forte scossa del 23 ottobre

La scossa più significativa è stata quella del 23 ottobre a nord di Alicudi, con magnitudo 5.5. Ad avvertirla gran parte dei cittadini del territorio messinese, ma anche alcune aree di Palermo e del Catanese. Cinque minuti più tardi è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 4.0. Poi, tra le 12.40 e le 12.43, una terza scossa di magnitudo 3.2, e una quarta tra 3.0 e 3.5. Il tutto senza danni.

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