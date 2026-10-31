Sciame sismico nel Tirreno meridionale, sei nuove scosse alle Eolie

Dal 23 ottobre continuano i terremoti, ma senza conseguenze. Ieri il più forte con magnitudo 3.6

Dal 23 ottobre sciame sismico alle Eolie. Anche oggi, nel Tirreno meridionale, Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, registra in tempo reale sei scosse in questa zona ma senza conseguenze, al largo di Alicudi, con magnitudo da 2 a 2.5. L’ultima alle 18.26, a una profondità di 10 km.

Ieri è stata rilevata dall’Ingv una scossa di magnitudo 3.6 alle 6.34 del mattino.

La forte scossa del 23 ottobre

La scossa più significativa è stata quella del 23 ottobre a nord di Alicudi, con magnitudo 5.5. Ad avvertirla gran parte dei cittadini del territorio messinese, ma anche alcune aree di Palermo e del Catanese. Cinque minuti più tardi è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 4.0. Poi, tra le 12.40 e le 12.43, una terza scossa di magnitudo 3.2, e una quarta tra 3.0 e 3.5. Il tutto senza danni.

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