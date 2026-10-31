Meteo, allerta gialla nel Messinese domenica 1 novembre

Per Ognissanti rischio temporali in una parte della Sicilia, comunica il dipartimento regionale della Protezione civile

Allerta gialla nel Messinese e in Calabria per rischio temporali. In relazione alla Sicilia, il dipartimento regionale di Protezione civile comunica l’allerta da oggi alle 16 fino a mezzanotte di domenica 1 novembre, giorno di Ognissanti.

L’allerta gialla investe le zone A (nord-orientale, versante tirrenico e isole Eolie), B (centro-settentrionale, versante tirrenico), C (nord-occidentale, isole Egadi e Ustica) e I (nord-orientale, versante ionico).

Una giornata instabile con piogge l’1 novembre

Come ha scritto il nostro esperto meteo Daniele Ingemi, si prevede domani una giornata instabile, con piogge e locali rovesci, alternati a lunghe pause asciutte. I fenomeni si concentreranno più sulla provincia, e nel pomeriggio pure nell’area dello Stretto. Avremo una copertura nuvolosa mista, composta sia da nembostrati, che da cumulonembi e nubi medie stratificate. Temperature massime sui +19°C, minime +15°C. Venti ancora deboli da Sud, mentre sulle Eolie si farà strada il Levante. Mari poco mossi, localmente mossi a largo.

Tendenza per la prossima settimana

Questo tempo instabile, un po’ freddo, e inaffidabile, ci terrà compagnia fino a tutto l’inizio della prossima settimana, con piogge che lunedì 2 e martedì 3 novembre potrebbero divenire anche consistenti sull’area di Messina. Una attenuazione del maltempo è attesa a metà della prossima settimana, in un contesto climatico freddo per il periodo. Le minime notturne potranno scendere sotto la soglia dei +14°C sul livello del mare.