Corteo no ponte a Messina, in cinque a processo per blocco stradale

Sono attivisti di Ultima Generazione. Quel giorno scoppiò il caso Fabrizio Bertè, il cronista fermato e perquisito dalla Digos

Messina – Ci sarà il processo per i cinque attivisti di Ultima Generazione identificati e denunciati dalla Digos per il corteo del 6 novembre 2023 a Messina.

Il caso Bertè

Quel giorno in via Garibaldi la manifestazione No Ponte sfiorò attimi di tensione tra la Polizia e gli attivisti ma soprattutto scoppiò il caso Fabrizio Bertè. Il corrispondente messinese di Repubblica venne fermato, portato in Questura e perquisito mentre filmava in corteo. Sull’episodio ci fu anche una interrogazione parlamentare e la Questura messinese cambiò dirigence.

Il corteo No Ponte

I cinque attivisti di Ultima Generazione sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Messina che ne ha disposto il rinvio a giudizio per blocco stradale. Il processo comincerà il prossimo autunno. L’accusa nasce dal blocco momentaneo che i manifestanti montarono alla cortina del Porto, durante il corteo.

Il fondo riparazione

I sei cittadini aderenti alla campagna “Fondo riparazione”, promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato l’azione di disobbedienza civile nonviolenta per chiedere un Fondo Riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato.