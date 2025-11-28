Corteo No Ponte, “in piazza a tutela della città, contro la devastazione del territorio”

Tutto pronto per la manifestazione di domani. Prevista la presenza di 100 organizzazioni. Ci saranno anche il leader di Avs, Bonelli, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il segretario nazionale della Cgil, Luigi Giove

MESSINA – La partenza del corteo no ponte di sabato 29 novembre a Messina è prevista per la prima volta da piazza Castronovo, alle 14.00. Il percorso si svilupperà in via Garibaldi, con conclusione in piazza Duomo intorno alle 16.30, dove si terranno gli interventi conclusivi. Interverranno per primi i comitati no ponte e, a seguire, i referenti nazionali di associazioni, partiti e della Cgil, “a conferma dello spessore nazionale – spiegano gli organizzatori – che questa volta si è voluto dare al corteo”.

Tra le presenze annunciate, il leader di Avs, Bonelli, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il segretario nazionale della Cgil, Luigi Giove.

“Lo spirito che animerà il corteo No Ponte del 29 novembre – sottolineano i comitati – è quello dell’interesse collettivo a difesa della città, dei nostri territori, dalla devastazione che si chiama Ponte sullo Stretto. Saremo in piazza proprio per salvaguardare i nostri territori e per chiedere opere e interventi veramente utili. Le tante forzature e bocciature del progetto rendono ancora più forte la battaglia che accomuna persone e territori”.

“Per tali ragioni – continuaimo riteniamo superflue se non inopportune le preoccupazioni espresse dal sindaco e dal presidente del Consiglio comunale. ai quali estendiamo con piacere l’invito a prendere parte all’ampia e condivisa manifestazione a tutela della città di Messina e a sostegno di concrete prospettive di sviluppo sostenibile del nostro territorio”.

“In piazza – concludono gli organizzatori – ci saranno 100 organizzazioni, un record: 5 Comitati No Ponte, 47 associazioni ambientaliste, 36 tra associazioni e movimenti, 7 organizzazioni politiche, 5 organizzazioni sindacali, oltre alle migliaia di cittadini e cittadine che in questi anni in maniera pacifica e non violenta sono scesi in piazza con noi. Sono proprio le persone che domani saranno in corteo per le strade di Messina, come lo sono state in questi anni, a tutelare la cittadinanza tutta da uno scempio, dallo spreco di risorse pubbliche preziose. Inutile dire che la pubblicazione delle motivazioni della Corte dei conti ha scaldato il cuore e le speranze dei tanti che in questi anni si sono opposti al ponte e che dopo tanti minacciosi annunci d’inizio lavori vedono finalmente una luce in fondo al tunnel”.

Articoli correlati