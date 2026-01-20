Ciclone Harry. Il mare invade il Circolo Umberto Fiore a Briga VIDEO

Le onde alte 3 metri hanno raggiunto il campetto nel giorno dell'emergenza mareggiate soprattutto a Messina sud

di Silvia De Domenico



MESSINA – Il ciclone Harry minaccia i villaggi della zona sud di Messina. Il mare da questa mattina è a ridosso di alcune abitazioni e le onde hanno raggiunto i 3 metri di altezza. Sopralluogo congiunto tra Santa Margherita, Ponte Schiavo e Briga da parte degli assessori alla Protezione Civile, Massimo Minutoli, e alla Difesa del Suolo, Francesco Caminiti. Il mare ha invaso il campetto del Circolo Umberto Fiore a Briga Marina. Le onde hanno raggiunto il campetto da basket e la struttura sportiva.

