Crisi idrica a San Filippo inferiore da 15 giorni, Amam alla ricerca delle perdite d’acqua

L'amministratore unico Ruello aggiorna sull'intervento in corso: "Non abbandoniamo nessuno. Siamo lì con il personale e le autobotti"

MESSINA – La zona di San Filippo inferiore in crisi idrica da più d quindici giorni. Diversi residenti senz’acqua. Così ci aggiorna l’amministratore unico di Amam Salvatore Ruello: “Stiamo seguendo da giorni la situazione e siamo in erogazione su varie fasce orarie. Interrompiamo l’erogazione quando i nostri tecnici ci avvertono, perché non possiamo avere il collettore in pressione, e abbiamo erogato da mezzanotte alle cinque. E dalle 5 alle 13 per riempire i serbatoi. Abbiamo chiuso l’erogazione il giorno dopo, alternando le forme d’intervento”.

Continua l’amministratore unico di Amam: “Le cause del problema? Le perdite d’acqua non si trovano con i cani da caccia… Cerchiamo di fare più tentativi. Scaviamo perché tubi sono sottoterra. Sono operazioni che richiedono giorni, lavori e soldi. Abbiamo comunque l’erogazione che funziona in buona parte di San Filippo inferiore. Tamponiamo dove non funziona. Stiamo lavorando. Abbiamo risolto quasi tutti i problemi ma ne rimangono altri. Non abbandoniamo nessuno. Siamo lì con il personale e le autobotti. Riceviamo un due o tre segnalazioni al giorno per le autobotti”.

L’immagine è di repertorio.