Crisi idrica. Forza Italia: “Ritardi della Giunta”. Scn: “Tolti fondi per finanziare il ponte”

Botta e risposta tra FI e Sud chiama Nord sull'emergenza acqua a Messina

MESSINA – “Prendiamo atto dei chiarimenti opportuni forniti oggi in conferenza stampa ma, ciò che è certo, che gli show mediatici non ripoteranno l’acqua nelle case dei messinesi. Risolvere la crisi idrica rimane l’azione prioritaria sulla quale si deve concentrare l’amministrazione comunale. Siamo certi che l’impegno del sindaco Federico Basile è concentrato su questo, con senso di responsabilità e la moderazione che lo contraddistingue”. Lo afferma, con una nota, il coordinamento di Forza Italia a Messina.

“Invitiamo in queste settimane il primo cittadino a mettere in campo nuove azioni e tutte le risorse sul territorio – prosegue il partito – per migliorare gli enormi disagi che stanno vivendo gli abitanti in mesi di caldo così intenso. L’acqua è fondamentale nelle case e va garantita anche nelle situazioni più delicate e rischiose: pensiamo a famiglie con bambini, anziani o disabili”.

“Sulla crisi idrica ci si è mossi in ritardo”

“La crisi idrica era conclamata da tempo però e probabilmente ci si è mossi in ritardo o è stata sottovalutata. Non è nostro stile, però, fare sciacallaggio politico. Affrontiamo l’emergenza con serenità e in modo costruttivo per il bene comune dei messinesi”, conclude il coordinamento.

“Da De Luca e Basile massimo sforzo ma il centrodestra utilizza i fondi Fsc per il ponte”

E non manca la risposta di Sud chiama Nord con il coordinatore Nino Carreri. “Invito il coordinatore di Forza Italia (Antonio Barbera, n.d.r.) a dimostrare il suo reale interesse per la città di Messina proponendo al presidente Renato Schifani che è espressione del suo partito il finanziamento dei progetti cantierabili che sono stati realizzati a spese del Comune e dell’Amam. Per risolvere le criticità che da decenni affliggono l’approvvigionamento idrico a Messina sono necessari circa 60 milioni di euro. Tuttavia, Forza Italia ha deciso di destinare circa due miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione a scopi diversi (due miliardi per il ponte sullo stretto di Messina), sottraendo risorse cruciali che potrebbero risolvere l’emergenza idrica e altre problematiche siciliane. Una scelta politica che rappresenta un grave errore, considerando le condizioni disastrose in cui versa la Sicilia a causa delle amministrazioni di centro-destra guidate prima da Musumeci e ora da Schifani”.

“Al governo regionale va chiestro un impegno concreto”

Continua Carreri: “Noi di Sud chiama a Nord siamo abituati a gestire con serietà e competenza, e siamo ben lontani dai salotti e dai santuari di chi evita il confronto diretto per sfuggire alle proprie responsabilità. Inoltre, è importante ricordare che il sindaco Federico Basile aveva già lanciato l’allerta il 28 febbraio scorso riguardo alla scarsità di piogge e al rischio di una crisi idrica imminente. Ci preme anche ricordare che l’amministrazione Basile ha messo in campo un’intensa attività preventiva. Sono stati avviati progetti e al contempo è stata portata avanti un importante attività di progettazione. Ma è evidente dunque che chi aveva la responsabilità di dare risposte alle comunità era troppo impegnato in altre attività”.

E ancora: “Siamo noi dunque a chiedere a questo governo regionale un impegno concreto e immediato. Non consentiamo a chi ha disamministrato la città per decenni di dare consigli non richiesti, visto e considerato che, in qualunque momento, è possibile ripercorrere sotto il profilo amministrativo gli ultimi cinque mesi di attività preventiva messa in campo da Amam e dal sindaco Basile. Dei comunicati stampa e dei consigli non richiesti formulati da sotto l’ombrellone, la città non ha bisogno”.

