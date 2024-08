Crisi idrica. “In via Uruguay due settimane senz’acqua”

"Come si fa a stare quindici giorni senz'acqua?", sottolinea un cittadino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. “Buonasera, scrivo per segnalare una situazione che stiamo vivendo noi abitanti della zona via Brasile/viale Regina Elena. In particolare mi riferisco alla strada in cui abito, la via Uruguay, una traversa della via Brasile, proprio di fronte al bar Rizzo. Sono ormai due settimane che non riceviamo erogazione idrica. In particolar modo chi, come me, vive ai piani più alti degli edifici non vede da quindici giorni neanche una lacrima uscire dal rubinetto di casa. Nella mia palazzina abbiamo anche persone anziane allettate e non sto ovviamente a descrivere la situazione che siamo costretti ad affrontare giornalmente”.

“Tutti hanno diritto a un poco d’acqua”

Non riesco a capire come sia possibile che ci siano zone in cui il problema non si avverta, e in cui viene erogata l’acqua anche tutto il giorno senza interruzioni, e zone come la nostra in cui siamo all’asciutto totale. Ma soprattutto non capisco come non si riesca (o non si voglia) trovare il modo perlomeno di fare avere un minimo di acqua a tutta la popolazione messinese per far si che ne possiamo usufruire un po’ tutti, com’è giusto che sia in questa situazione di grave criticità. Grazie anticipatamente e spero che questo mio messaggio possa essere pubblicato per fare si che qualcuno si dia una mossa. Questa non è vita”.

Il Centro operativo comunale

Allo stato attuale, al numero telefonico 090-22866, il personale di Messina Social City raccoglie le segnalazioni e successivamente intervengono le autobotti. “L’amministrazione comunale – afferma l’assessore Massimiliano Minutoli – è impegnata a mettere in campo tutte le misure richieste per affrontare queste situazioni con la massima efficacia possibile. Da qui un potenziamento dei mezzi”.

