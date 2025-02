Crisi Messina. Basile: “Aad Invest vuole continuare, unica alternativa il ritorno di Sciotto”

Così il sindaco Federico Basile al termine dell'incontro col presidente Stefano Alaimo

“Aad Invest ha intenzione di continuare a portare avanti questo progetto”. Così il sindaco Federico Basile al termine dell’incontro col presidente Stefano Alaimo, rappresentante della società lussemburghese, nello studio del notaio Silverio Magno.

“Se è una buona notizia o meno non dipende da me – ha detto -. La società ha spiegato il problema che ha avuto, di sicuro avrebbe dovuto farlo diversamente. Ritengo che in settimana dovrebbero sbloccare le somme dell’investimento. L’unica alternativa è che Sciotto attivi la clausola risolutiva e si riprenda la squadra”.