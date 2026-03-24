 "Critica della ragion bellica", presentazione alla Feltrinelli

“Critica della ragion bellica”, presentazione alla Feltrinelli

Redazione

“Critica della ragion bellica”, presentazione alla Feltrinelli

martedì 24 Marzo 2026 - 22:25

Un libro di Tommaso Greco (Università di Pisa) al centro di un confronto mercoledì 25 marzo a Messina

MESSINA – S’intitola “Critica della ragion bellica” ed è un tema più attuale che mai. Un libro di Tommaso Greco, filosofo del diritto dell’Università di Pisa, al centro di un confronto mercoledì 25 marzo alle 18 alla Feltrinelli di Messina in via Ghibellina n. 32.

Si confronteranno con l’autore i professori Alberto Randazzo, Guido Signorino e Antonio Ignazio Arena e Linda Cianci, della Fuci “Giorgio La Pira” di Messina.

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