Ct Vela Messina tra meno di un mese in campo con la Serie B femminile

A fine aprile ripartono i campionati, Ct Vela Messina giocherà in serie B1 femminile, Filari Tennis Venetico impegnato in serie B2 maschile

MESSINA – Inizieranno il 25 aprile, un venerdì, i campionati di serie B1 e B2 maschili e femminili di tennis. Due squadre peloritane nei campionati di seconda fascia nazionali il Ct Vela Messina inserito nel girone 3 di Serie B1 femminile e il Filari Tennis di Venetico, inserito nel girone 8 della Serie B2 maschile.

Per le ragazze del capitano Gino Visalli, in foto con la squadra dello scorso anno, l’obiettivo potrebbe anche essere quello di raggiungere i playoff, la prima posizione infatti porterà direttamente alla finale, mentre le squadre classificate al secondo e terzo posto del girone lotteranno per raggiungerla. A chi si piazza al quarto posto sarà garantita la permanenza nella categoria mentre quinte e seste si giocano ai playout una delle due retrocessioni, l’altra sarà diretta per la settima classificata.

Per la formazione tirrenica del capitano Giacobbe impegno che appare arduo visti i tennisti iscritti e le loro personali classifiche. Si punterà a non finire nelle ultime due posizioni che prevedono la retrocessione diretta in serie C, ma anche il quarto e quinto posto del girone fanno accedere al playout dove bisognerà lottare per evitare la terza retrocessione prevista.

Circoli avversari e calendario delle messinesi

Inserito nel girone 3 la formazione peloritana affronterà Sc Montecatini, Santa Margherita Ligure di Recco, Virtus Tennis di Bologna, Plebiscito Padova, San Giorgio del Sannio nel beneventano, su terra rossa, e il Tc Baratoff di Pesaro che a differenza di tutte le altre, Messina compresa, giocherà su campi in sintetico.

Sette giornate con ogni circolo che affronterà tre turni in casa e tre in trasferta osservando un turno di riposo, non ci sarà girone di ritorno. Messina comincia in casa il 25 aprile contro il Tc Baratoff, la domenica successiva 27 aprile trasferta a Santa Margherita Ligure. L’11 maggio nuovo turno in casa contro il Plebiscito Padova e domenica 18 maggio trasferta a Montecatini. Ancora in casa il 25 maggio contro la Virtus Tennis e poi trasferta l’1 giugno a San Giorgio del Sannio in quel di Benevento, riposando domenica 8 giugno quando è prevista l’ultima giornata del girone.

La formazione del Ct Vela Messina

La squadra agli ordini del capitano Gino Visalli sarà composta dalle straniere Maria Toma (romena classifica 2.4) e Michaela Honcova (slovacca 2.7), le italiane Giuliana Giardina (2.5), Diana De Simone (2.5), Chiara Davì (2.5), Federica Prati (2.6) e le messinesi Fabrizia Cambria (2.7), Aurora Morano (2.8) e Teresa Cambria (3.2), le due sorelle sono anche le uniche due cresciute nel vivaio della circolo di viale della Libertà.

Filari Tennis nel campionato di Serie B2 maschile

Filati Tennis è inserito nel girone 8. Sfiderà all’esordio in casa a Venetico Marina la Montekatira il 25 aprile, seconda giornata in trasferta domenica 27 aprile col Tennis Proietti, turno successivo l’11 maggio in casa col Tc Pharaon, seguirà la trasferta a Siracusa il 18 maggio. Ospiti in territorio peloritano il 25 maggio i tennisti del Ct Ragusa, ultima in trasferta l’1 giugno contro il Mediterraneo Sporting Club, turno di riposo l’8 giugno quando si chiude il campionato.

La formazione sarà composta da Fabrizio Camarda (3.3), Christian Giacobello (3.4 vivaio) Antonio Gervasi (3.5), Pietro La Fauci (4.1), Alberto Mezzatesta (4.1 vivaio), Francesco Pino (4.1), Daniele Pino (4.2 vivaio), Domenico Pino (4.4), Giorgio De Pasquale (4.4), Antonino Pino (4.4), Antonio Lo Surdo (4.6), Angelo Giacobbe (4.NC).