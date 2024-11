“Cuori cerAmici”, cinque piatti di Natale per finanziare il Centro Autismo di Nizza

Completamente dipinti a mano dai ragazzi e dalle ragazze del laboratorio d’arte del Centro. Il ricavato della raccolta fondi servirà per migliorare la struttura

NIZZA – “Cuori CerAmici” sono cinque tipi diversi di piatti in ceramica a tema natalizio, completamente dipinti a mano dai ragazzi e dalle ragazze del laboratorio d’arte del Centro diurno Onlus Autismo. Il nome della campagna gioca creativamente con le parole “ceramiche” e “amici” per sottolineare l’impatto generato dalla solidarietà e dall’inclusione. Le ceramiche, pezzi unici fatti con amore, rappresentano il cuore pulsante di questa iniziativa, mentre la parola “amici” richiama il legame di amicizia e sostegno che si vuole creare con chi decide di contribuire, regalando o portando a casa questi preziosi oggetti.

Ogni contributo restituirà non solo l’opportunità di colorare il Natale con un’opera d’arte artigianale, ma anche la possibilità di supportare il lavoro e la creatività degli ospiti del Centro. Ogni contributo consentirà loro di esprimere il proprio talento e di sentirsi parte integrante della comunità.

“Cuori CerAmici” è molto più di una semplice campagna di raccolta fondi: è un invito a entrare in una rete di affetto e solidarietà, dove ogni ceramica diventa un simbolo tangibile di amicizia e inclusione.

I piatti, nello specifico: “Gioiello”, che contiene deliziose selezioni di dolcetti da forno e cioccolato; “Rustico”, con i migliori salumi e formaggi dei Nebrodi; “Tesoro”, con formaggi, salumi e in più, vini pregiati; “Regale”, con selezioni salate, dolci e vini. Tutto il ricavato del progetto sarà investito nel miglioramento e arricchimento dei laboratori della struttura di Nizza, così da renderli ancora più luoghi di scoperta e di apprendimento. Ciò permetterà anche di ampliare le opzioni di inclusione lavorativa, offrendo agli ospiti la possibilità di esprimere il loro talento e incrementare le occasioni di integrazione sociale. È possibile contribuire alla campagna e ricevere una creazione a scelta contattando direttamente la Onlus Autismo al numero 0942.717062.

La Onlus

Il Centro diurno Onlus Autismo di Nizza di Sicilia è stato fondato nel 2011. Gli specialisti e il personale sanitario lavorano ogni giorno per garantire il supporto, l’assistenza e operare attivamente per l’inserimento sociale delle persone con autismo. Negli anni, la loro mission si è concentrata sulla creazione di un ambiente sempre più accogliente e stimolante dove, ogni individuo, può scoprire e sviluppare le proprie abilità. Per tali ragioni ogni donazione, grande o piccola, sarà un mattoncino che struttura un ponte solido verso un futuro sempre più inclusivo e luminoso.

I partner

La collaborazione e la sensibilità dei partner sono state fondamentali per il successo della campagna. Tra questi, spiccano alcune delle migliori aziende e artigiani, autentiche eccellenze siciliane: Francesco Arena, noto come ‘Mastro Fornaio’, la cantina ‘Le Casematte’, ‘La Paisanella’ del Salumificio Agostino e ARD discount.