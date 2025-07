Da Serena Brancale a Mr. Rain, i concerti a Torrenova in attesa del “Big Artist”

Programma ricco per il comune messinese. Ci sono anche Jake La Furia, Baby K e Lucilla. A inizio agosto sarà annunciato l'artista a sorpresa

TORRENOVA – Da Serena Brancale a Jake La Furia, per chiudere con Mr. Rain e Baby K, ma anche con uno sguardo ai più piccoli grazie all’esibizione di Lucilla, idolo dei bambini sui social. Il cartellone di eventi e concerti del Comune di Torrenova per l’estate 2025 sta rapidamente facendo il giro della provincia.

Chi ci sarà

Il 27 luglio aprirà il cartellone di eventi a Torrenova Serena Brancale, reduce dalla partecipazione a Sanremo con “Anima e Core”. Ma il cartellone estivo è ricco e prevede altri nomi forti. Lunedì 11 agosto, infatti, si esibirà il rapper Jake La Furia. Poi, in occasione In occasione della fiera agroalimentare “Amunì”, evento cardine del cartellone, doppio appuntamento a settembre: sabato 6 con Baby K e Mr. Rain, domenica 7 con Lucilla e Luk3. Ma non è finita perché venerdì 5 ci sarà un “big artist” a sorpresa, che sarà annunciato il 5 agosto. Si esibiranno tutti sui palchi di Piazza marina e del Tova beach.

In piazza anche comici e teatro

Come ha spiegato il sindaco Salvatore Castrovinci anche sui social, a realizzare il cartellone estivo insieme al Comune di Torrenova sono stati la Pro Loco locale, la Consulta giovanile, Radio Indie e le associazioni Anspi e Pro Familia. Una collaborazione intensa che ha portato a rinnovare l’appuntamento con la fiera agroalimentare a un ricco cartellone musicale. Ma nel mezzo ci sarà anche anche molto altro tra cabaret e commedie teatrali. A esibirsi tra i comici Antonio Pandolfo il 9 agosto, Claudione e Vespertino il 14, Chris Clun e Simone Riccobono il 39, Toti e Totino il 2 settembre.

