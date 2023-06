Da TaoArte all'ospedale, le vertenze aperte da De Luca: "Smonteremo un sistema". VIDEO - Tempostretto

Il neo presidente del Consiglio Composto: "Tra le priorità anche il rinnovo del regolamento dell'Assemblea ormai obsoleto e il Consorzio rete fognante"

di Carmelo Caspanello (montaggio Matteo Arrigo)

TAORMINA – Dalla Fondazione TaoArte al Teatro antico; dalla gestione del Palacongressi all’Ospedale S. Vincenzo. Ed ancora Asm (trasformazione in Spa con una visione comprensoriale), Consorzio Rete fognante ed edilizia scolastica. Ma non solo. Sono tante le vertenze aperte dal neo sindaco Cateno De Luca ed elencato in Aula, nella seduta di insediamento del Consiglio, anche dal presidente Pinuccio Composto. Il massimo esponente dell’Assemblea, riferendosi al Consorzio per la rete fognante ha parlato di una “grave situazione debitoria, della mancanza di personale e del passaggio al servizio idrico integrato per ottimizzare il servizio”. L’attenzione è stata poi puntata sulla ricognizione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale; su Prg e Puc; sulla Riserva naturale orientata di Isola Bella al campo da golf, dalla strada a monte con progettazione della Città metropolitana alla sdemanializzazione e ristrutturazione del lungomare di Mazzeo. In particolare, il presidente Composto ha auspicato “un sensibile approccio su argomenti importanti come Taormina Arte e gestione del Teatro greco romano. E maggiore attenzione per l’ospedale S. Vincenzo, da troppo tempo ormai in sofferenza”. In questo contesto si inserisce anche “il rinnovo del regolamento del Consiglio comunale, che risale al 1994”. Nell’intervista video allegata all’articolo, le dichiarazioni del sindaco Cateno De Luca su tutte le vertenze aperte in un paio di settimane di amministrazione.