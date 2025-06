Da Vasco e Cremonini a Mengoni, i concerti di Messina allo stadio “Scoglio”

Giugno e luglio nel segno dei live, con Ultimo e Marracash tra i cinque artisti al San Filippo

MESSINA – Un’estate di concerti a Messina allo stadio “Franco Scoglio”. Inizia il re dei live sold out al San Filippo: Vasco . Il 21 e 22 giugno torna nella città dello Stretto per la sesta volta. Una grande festa che coinvolgerà 80mila spettatori in due giorni. E il 28 giugno tocca a un’altra stella dei sold out: Cesare Cremonini. Per il CremoniniLive2025 ci saranno un palco imponente di 65 metri di fronte per 22 metri di altezza, con una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti, 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva, un sistema laser da 270 watt per trasportare lo spettatore tra l’Alaska e Bologna attraverso 25 anni di successi (fonte Tgcom 24). “Alaska baby” è infatti l’ottavo album dell’artista bolognese.

Da Vasco e Cremonini, autentiche star, a Marracash, al’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, siciliano classe 1979. L’appuntamento è il il 5 luglio allo stadio “Scoglio”. Primo rapper italiano negli stadi e unica tappa in Sicilia. Dal premio Tenco all’enorme successo discografico, il Marra Stadi 2025 è un altro momento molto atteso. E poi si arriva a Ultimo il 18 luglio. Dopo il concerto del 28 giugno 2024, il cantante romano fa il bis. Il pubblico di Messina (e non solo) si attende un altro grande show tra fuochi d’artificio, giochi di luci e un po’ di commozione generale, mentre Ultimo canta con il pubblico i suoi successi.

Marco Mengoni chiude il 2025 estivo negli stadi

Infine, 23 e 24 luglio, il San Filippo attende Marco Mengoni, al suo gran ritorno negli stadi. 400mila biglietti venduti in tutta Italia già nella prevendita. “Marco negli stadi 2025” arriva a due anni dal tour tutto esaurito del 2023 e segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale dell’artista, a partire dal racconto di 15 anni di carriera ricchi di riconoscimenti, vittorie, grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo. 83 dischi di platino, 2.6 miliardi di streaming audio/video, 8 album in studio e 10 tour live ne caratterizzano il successo.

“Messina palcoscenico ideale per i grandi concerti”

Hanno più volte sottolineato il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro: “Messina si riconferma anche per il 2025 palcoscenico ideale per i grandi concerti. Eventi con artisti di questo calibro rappresentano i risultati soddisfacenti che questa amministrazione ha raggiunto e continua a volere raggiungere con mirate strategie di promozione del brand Messina Città della musica e degli eventi. E che ha visto la città già protagonista nel 2023 e nel 2024”.

Articoli correlati