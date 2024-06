Vasco ancora a Messina: 2 date allo stadio “Franco Scoglio” nel 2025

L'annuncio dalla pagina Facebook del cantante. Una vera propria icona del rock italiano e re dei sold out

MESSINA – In questi giorni ha infiammato San Siro. L’ultimo concerto a Messina, l’ultimo trionfo, invece, nel 2022. Ma Vasco Rossi tornerà allo stadio “Franco Scoglio” il 21 e 22 giugno 2025 per la sesta volta. Si aggiunge un altro nome, e che nome, all’elenco dei concerti al San Filippo.

Sottolinea il sindaco Federico Basile: “È ufficiale. La nostra città sarà ancora una volta al centro dell’attenzione degli appassionati di musica rock italiana, ospitando Vasco Rossi. Una vera icona in grado di riunire attorno a sé un numeroso e fedelissimo pubblico”.

L’annuncio è stato dato dalla pagina Facebook del cantante. Una vera propria icona del rock italiano e re dei sold out.

“Quell’estate in Sicilia”

Nel 2022 così Vasco scriveva sui social: “Quanto amo la Sicilia… che piacere… Fu la mia prima vacanza con Marco Gherardi, il mio amico d’infanzia, avevamo 20 anni. Partimmo da Zocca destinazione Sicilia. I sapori, i profumi, le donne… Dovevamo rimanerci per una ventina di giorni, ma i soldi finirono subito e dopo 4 giorni al Capo Taormina tornammo a casa”.

Gli appuntamenti 2025 di Vasco

1 Maggio e 01 Giugno – TORINO – Stadio Olimpico

5 e 6 Giugno – FIRENZE – Visarno Arena

11 e 12 Giugno – BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 e 17 Giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

21 e 22 Giugno – MESSINA – Stadio San Filippo

27 e 28 Giugno – ROMA – Stadio Olimpico

La scaletta

Ecco la scaletta (fonte Sky) a San Siro, tour 2024.

Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi (+ presentazione band)

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

Il 2024 è un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina allo stadio. Dopo Pinguini Tattici Nucleari e Geolier, il 28 giugno è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, si esibirà Zucchero. E, ancora, i Negramaro, in programma mercoledì 3 luglio. E, infine, il 6 luglio Sfera Ebbasta e il 9 luglio Max Pezzali.

Marracash, invece, sarà a Messina, al San Filippo, il 5 luglio 2025. Il 24 luglio 2025 è a sua volta in cartellone allo stadio Marco Mengoni.

Nella foto di Isolino Vasco al San Filippo nel 2018.

