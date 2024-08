Mengoni sold out a Messina, annunciata una seconda data

Sold oud la data del 24 luglio 2025, annunciato concerto anche il 23 luglio. Biglietti in vendita dal 5 agosto

MESSINA – Già 35 mila biglietti venduti per il concerto di Marco Mengoni previsto per il prossimo 24 luglio a Messina. Il cantante raddoppia l’appuntamento con la città e annuncia la seconda data. Mengoni si esibirà allo stadio San Filippo anche il 23 luglio 2025. I biglietti saranno in vendita da lunedì prossimo 5 agosto.

Uno straordinario successo per l’artista che ad un anno dal tour vanta già oltre 400mila biglietti venduti in tutta Italia. “Marco negli stadi 2025” arriva a due anni dal tour tutto esaurito del 2023 con il gran finale al Circo Massimo e segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale del cantautore, a partire dal racconto di 15 anni di carriera ricchi di riconoscimenti, vittorie, grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo nei quali Marco ha collezionato 83 dischi di platino, 2.6 miliardi di streaming audio/video, 8 album in studio e 10 tour live.

