Dai colli Sarrizzo a Roccalumera incendi nel Messinese, 40 gli interventi

Gli interventi dei vigili del fuoco tra città, nelle colline della zona centro, vicino al Neurolesi, alla provincia

MESSINA -Un’emergenza che si ripete ogni anno. Ieri non solo l’incendio sulle colline di Messina centro su un’area vasta tra Catarratti e la zona del Centro Neurolesi. Ma sono state tante le richieste ai vigili del fuoco, dai colli Sarrizzo a Roccalumera, per incendi di vegetazione che hanno interessato la provincia di Messina. Fiamme che, ancora una volta, ogni maledetta estate, vedono la vegetazione lambita dal fuoco entrare in contatto con le aree abitate.

Così i vigili del fuoco: “Dalla mattina del 18 luglio la sala operativa del Comando ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti incendi di vegetazione. Al momento sono oltre 40 gli interventi espletati, dove diverse squadre hanno operato su tutto il territorio della provincia messinese. Di particolare rilievo l’incendio nelle immediate vicinanze dell’Istituto Neurolesi. Per la precisione vicino all’eliporto dei colli Sarrizzo. Oggi hanno operato due Canadair, un Ericksson 65 e un Falco”.

“Intervento in corso a Roccalumera”

A mezzanotte, in attesa d’aggiornamenti, questa la comunicazione: “Al momento la criticità è nella zona di Roccalumera, dove un vasto incendio sta interessando la frazione di Allume”.

Sia i pompieri, sia il Corpo forestale ogni estate deve fronteggiare dunque l’emergenza. Ma, in fase di programmazione, le istituzioni sono chiamate a rafforzare la prevenzione e studiare nuove strategie, in modo da non rassegnarsi a questo disastro annuale.

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