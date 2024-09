Dal Duomo alla chiesa di Gravitelli, oggi la Marcia per la vita

Nell'ambito delle iniziative per la Madonna delle Grazie e delle Gravidelle

MESSINA – Raduno a piazza Duomo alle 17.30, poi la partenza alle 18. Oggi è in programma la Marcia per la vita, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Gravitelli. L’iniziativa, giunta alla sua 34esima edizione, rientra tra le manifestazioni previste dal calendario dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie e delle Gravidelle 2024.

Il corteo si snoderà lungo il Corso Cavour e le vie Tommaso Cannizzaro e Pietro Castelli fino alla Chiesa Parrocchiale di Gravitelli Superiore.

“Rispondendo alla vocazione che le è propria e alla tradizione che la lega alla Madonna della vita, la Comunità Parrocchiale di Gravitelli Superiore, attraverso la Marcia, intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi della cura della vita dal concepimento alla sua fine naturale. Lungi dall’essere strumento per erigere staccati ideologici, la Marcia intende proporsi come esperienza di celebrazione della vita in tutti i suoi aspetti. È attesa la partecipazione di associazioni e movimenti, ecclesiali e non, attenti e sensibili ai temi della cura della vita”.