Damiano Di Giovanni di Udu Messina eletto membro dell’esecutivo nazionale

Già coordinatore della sezione messinese, farà parte del nuovo direttivo dell'Unione degli universitari

Damiano Di Giovanni, già coordinare di Udu Messina, è stato eletto tra i membri dell’esecutivo nazionale durante il XVI Congresso dell’Unione degli universitari che si è tenuto a Paestum tra il 26 e il 28 luglio. Si è trattato di un confronto di tre giorni, con 180 delegati e 90 invitati da 30 città italiane a partecipare all’incontro. Tra loro anche esponenti del mondo politico, sindacale e associativo del calibro di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, e dei leader di Pd e Avs Elly Schelin, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Di Giovanni: “Un onore”

Il Congresso dal titolo “Per realizzare l’impossibile” ha eletto il nuovo esecutivo nazionale, così composto: Alessandro Bruscella come Coordinatore nazionale, Pierluigi Marini come Responsabile Organizzazione e Damiano Di Giovanni, Sabrina Loparco, Noemi Cottone e Anna Tesi come membri dell’esecutivo. Di Giovanni ha dichiarato: “È un onore mettermi al servizio della nostra organizzazione studentesca, Messina non era in esecutivo nazionale da più di 20 anni. Sarà un mandato intenso e complesso, in cui dovremo raccogliere le sfide che abbiamo davanti, se vorremo rappresentare tutte le studentesse e gli studenti del Paese”.

Carlo: “No a Regioni di Serie A e di Serie B”

Emanuele Carlo, coordinatore dell’UDU Messina conclude: “Il Congresso è stato un momento centrale per la nostra azione politica, lo abbiamo affrontato con determinazione e spirito di ascolto. L’elezione di Damiano Di Giovanni è stata un bel riconoscimento per la città di Messina, dove il sole dell’UDU è ritornato a splendere da ormai 4 anni. Ci aspettano sfide importanti, siamo pronti ad affrontare l’anno accademico che inizierà a settembre, soprattutto perché il diritto allo studio è particolarmente compromesso nel Sud Italia, dobbiamo affrontare la campagna contro l’autonomia differenziata per affermare che non esistono regioni di serie A e di serie B”.