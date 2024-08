“Dammi i soldi o ti ammazzo”, minaccia la compagna e spintona gli agenti

Arrestato un 43enne a Messina

MESSINA – Una donna chiama il 112. Si trova in strada ed è spaventata perché il compagno continua a inverire contro di lei e a chiederle dei soldi. I tentativi di calmare l’uomo, un 43enne, risultano inutili: minaccia di morte la donna, se non riceverà il denaro, e spintona pure gli agenti della polizia. Da qui l’arresto in flagranza per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

L’episodio è avvenuto venerdì scorso. Dalle indagini delle Volanti sono emersi maltrattamenti precedenti e che il 43enne aveva avuto di recente un provvedimento di ammonimento, adottato dal Questore di Catania per violenza domestica.

L’uomo ora è in carcere, come confermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto.