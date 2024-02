Danilo Lo Giudice eletto segretario regionale di Sud Chiama Nord

"Onorato e pronto a guidare il movimento verso un futuro migliore per la Sicilia"

di Carmelo Caspanello

PALERMO – Danilo Lo Giudice è stato eletto segretario regionale di Sud Chiama Nord durante il coordinamento regionale, tenutosi oggi presso il San Paolo Hotel di Palermo. Nel suo discorso, Lo Giudice ha espresso profonda gratitudine per l’onore conferitogli e ha sottolineato l’importanza della fiducia riposta in lui dai membri del movimento. Ha assicurato il suo impegno nel guidare il movimento con dedizione e responsabilità, lavorando per il bene comune della Sicilia. “Il mio impegno sarà guidare il movimento con dedizione e senso di responsabilità, perseguendo sempre il bene comune della Sicilia”, ha dichiarato Lo Giudice. “Per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi, è fondamentale il sostegno e la collaborazione di ogni singolo membro del partito.”

Il contributo dei dirigenti e dei volontari

Il neo segretario regionale ha riconosciuto il contributo fondamentale dei dirigenti e dei volontari nel radicare Sud Chiama Nord nel territorio siciliano. Ha anche ringraziato il leader del movimento, Cateno De Luca, per il suo costante sostegno. “Un ringraziamento speciale va al nostro leader, Cateno De Luca, per la sua costante guida e il suo prezioso sostegno”, ha aggiunto Lo Giudice. “Ai nuovi membri della segreteria regionale auguro un proficuo lavoro. Sono certo che insieme formeremo una squadra unita e determinata a portare avanti la nostra causa con tenacia e perseveranza.”

“L’importanza dei 15mila iscritti”

Lo Giudice ha evidenziato l’importanza dei 15.000 iscritti al movimento, sottolineando che la forza di Sud Chiama Nord risiede nell’entusiasmo e nell’impegno di ogni singolo membro. “Sud Chiama Nord è forte grazie a ognuno di voi”, ha concluso Lo Giudice. “Avanti insieme, verso un futuro migliore per la nostra amata regione!”.

Un momento cruciale per il movimento

L’elezione di Lo Giudice rappresenta un momento cruciale per il movimento, che si prepara ad affrontare ormai prossime sfide elettorali, in primis le Europee. Ha già annunciato la sua volontà di rafforzare la presenza del movimento in Sicilia e di coinvolgere maggiormente i cittadini nella vita politica della regione. L’assemblea ha anche dedicato un momento di cordoglio per la perdita del padre del leader del movimento, Cateno De Luca, esprimendo vicinanza e solidarietà alla sua famiglia in questo momento di dolore. Presente tutta la deputazione regionale di Sud Chiama Nord, i cui lavori sono stati coordinati dal sindaco di Messina Federico Basile. Il Coordinamento regionale, composto dai membri delle segreterie provinciali e dai rappresentanti assegnati ai comitati, ha eletto Lo Giudice come Coordinatore Regionale e ha designato i membri della segreteria regionale.

L’unanime acclamazione

L’onorevole Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, ha espresso soddisfazione per l’avvenuta acclamazione unanime, ribadendo l’importanza della partecipazione attiva dei membri del movimento. Ha evidenziato la necessità di continuare a far crescere il movimento, affermando che essere il primo partito in Sicilia è solo un punto di partenza. “Questo è uno dei principi fondamentali che dobbiamo imparare, poiché rappresentiamo il movimento e ciascuno di noi è un pezzo importante di questa realtà. È vero che De Luca è il nostro leader, ma è anche lui che ci chiede di essere parte attiva del partito. Questa è la prima regola del nostro movimento: una partecipazione diffusa in cui ognuno ha la possibilità di esprimere le proprie idee. Spero di avere la forza e la capacità di proseguire questo percorso nel miglior modo possibile. Il mio impegno è massimo e lo sarà sempre. Sono felice di non sentirmi più solo in questo percorso. Ora, con la presenza delle segreterie e dei coordinamenti provinciali, mi sento più sereno e tranquillo, e questo ci darà la possibilità di lavorare ancora meglio. Avanti con forza!”

I MEMBRI ELETTI

Coordinatore regionale: Danilo Lo Giudice

Vice Coordinatori: Edy Bandiera, Davide Vasta, Gino Macaddino

Tesoriere: Giuseppe Lombardo

Responsabile Organizzazione: Angelo Bellina

Membri segreteria regionale

Alberghina Francesco

Balsamo Ludovico

Bommarito Matteo

Buscemi Saverio

Crocè Clara

De Leo Alessandro

Di Rosa Giuseppe

Garro Nadia

La Vardera Ismaele

Lo Brutto Filippo

Monaca Paolo

Rotino Concetta

Sciotto Matteo