Danni alla condotta di Fiumefreddo, meno acqua mercoledì a Messina centro e nord

Lo comunica l'Amam. Lavori di riparazione in corso a Itala

MESSINA – Comunicazione dell’Amam dopo i danni riportati alla condotta Fiumefreddo, in territorio di Itala. Ecco la nota della partecipata: “Al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, i tecnici sono già sul posto avviare con tempestività i lavori di riparazione della condotta dell’acquedotto Fiumefreddo gravemente danneggiata, nel tratto antecedente il Comune di Itala, durante gli scavi per la posa di una linea elettrica a media tensione da parte di Enel”.

“Tuttavia, nostro malgrado – prosegue la nota – nella giornata di domani, mercoledì 11 dicembre, potrebbero verificarsi riduzioni nei consueti orari di distribuzione idrica nelle zone del centro cittadino e dell’area nord, comprese la riviera e i villaggi collinari.

Amam, intanto, ha formalmente richiesto spiegazioni agli enti responsabili, “esigendo un’immediata assunzione di responsabilità per quanto accaduto”, conclude la nota.