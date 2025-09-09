De Luca e la “gogna mediatica”: “Tolgo il video ma i rifiuti non si lanciano dal balcone”

Sui social il sindaco di Taormina fa un parziale dietrofront dopo la bufera mediatica: "Verificheremo se l'anziana deve essere aiutata dai Servizi sociali"

TAORMINA – Il ritorno del Cateno De Luca “sceriffo” e le critiche per la “gogna mediatica” da parte del sindaco di Taormina. Una bufera per il video di un’anziana che butta la spazzatura dal balcone. Video rimosso dal leader politico. “Uno show disumano”, ha denunciato il Comitato per il diritto al sonno. Così un cittadino su Facebook: “La signora sicuramente ha sbagliato. Ma umiliarla con un video pubblicato,che sarà visto da migliaia di persone non è giusto! In fondo è facile essere forti con i deboli”. Da qui la risposta di De Luca, che è tornato sui social sull’argomento: “Ma perché esageri? Stamattina verso le 7:30 sono andato dalla mia mamma che non vedevo da cinque giorni e mi ha rimproverato perché mio nipote, come di consueto per tenerla aggiornata, le ha fatto vedere i miei post di ieri. Si non levi nu’ videu da vecchietta chi ietta a munnizza du bacccuni ti dugnu na’ moffa. Traduzione: “Se non togli il video di quell’anziana che butta l’immondizia dal balcone ti do uno schiaffo”. E io: “Mamma lo ha fatto tante volte mentre c’è il corso principale di Taormina pieno di persone e poi i soliti sciacalli fanno le foto a questa borsa e mi sputtanano sui social. E lei: “Da ragiuni chi hai così ta potti a tortu e puru l’amici toi ti critichirannu. Levulu scuta a mia! Non ti fazzu mancu a faciulina pi pranzu si non fai comu ti dicu jo”.

“Ho chiesto ai Servizi sociali comunali di verificare se la signora è autonoma”

Traduzione: “Dalla ragione che hai te la porti a torto e anche i tuoi sostenitori ti criticheranno. Togli il video! Se non lo fai non ti cucino neanche i fagiolini per pranzo”. Continua il sindaco: “Ho tolto il video ma la questione rimane aperta. Quando i sacchi della spazzatura te li trovi buttati nel Corso ( Incrocio corso Umberto – via Fratelli Ingegnere) pieno di gente, ore 23:15, La prima, la seconda, la terza volta, che fai? Fai gli appostamenti. E se l’autore del lancio è una anziana signora che magari quotidianamente va a messa, o va a fare la spesa, ti chiedi: perché dovrebbe buttare la spazzatura dal balcone in pieno centro?”.

Ha continuato il deputato regionale ed ex sindaco di Messina: “Ho chiesto ai Servizi sociali comunali di verificare se la signora è autonoma, oppure se non sta bene, e soprattutto se vive da sola e ha parenti che hanno il dovere di vigilare e provvedere a tutte le sue esigenze. Se la signora non è nelle condizioni di poter far fronte a tutte le sue esigenze quotidiane, ci deve pensare la sua famiglia e se non c’è la famiglia dovremo provvedere noi con i Servizi sociali. Andrò fino in fondo a questa storia perché va risolta. Ci tengo a precisarlo per un motivo molto semplice: i rifiuti buttati così suscitano indignazione a prescindere da coloro che li hanno buttati lì e generano un commento molto semplice e banale: ma dove siamo? Il resto è sterile polemica. Ne approfitto dell’ennesimo caso mediatico per invitare nuovamente tutti a regolarizzare la propria posizione”.

La differenziata a Taormina, avviso ai cittadini sul ritiro dei mastelli

Ed ecco le informazioni: “Dal primo ottobre chi non ha ritirato i mastelli (utenze domestiche) o i carrellati (utenze non domestiche) sarà sanzionato con una multa di 500 euro al giorno. La consegna mastelli per utenze domestiche, fino al 30 settembre, ritiro personale (anche con delega) è al parcheggio Lumbi il lunedì dalle 16.30 alle 18.30. Martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 11. Per consegne a domiclio contattare il numero 331.2036925 dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 19. Per la consegna dei carrellati, utenze non domestiche, compilare il modulo scaricabile dal sito di Asm e inviarlo alla e-mail info@asmtaormina.com. Per info contattare il numero 331.2036925 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19”.

Il problema è il metodo social

Una brevissima considerazione. Il sindaco fa bene a promuovere l’uso corretto della differenziata. Il problema, però, è che gli atteggiamenti da “sceriffo” e gli attacchi pubblici alle persone corrispondono di più alla recente spettacolarizzazione della politica, tra like e reazioni contrarie, che a un’opera di sensibilizzazione. E a farne spese, in questo caso, è l’anziana sui social, che ha sbagliato ma non va demonizzata. Esistono gli strumenti per verificare le responsabilità e sanzionare senza rischiare di cadere nel rischio della gogna mediatica. Un po’ di sobrietà alla politica spettacolo di oggi non può che fare bene persino all’incandescente Cateno De Luca.