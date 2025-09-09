Taormina, bufera social sulla gogna mediatica del sindaco De Luca

Cateno posta il video di un'anziana che butta la spazzatura dal balcone. "Uno show disumano", dice il Comitato per il diritto al sonno

Taormina – Nella battaglia per l’ordinanza sugli orari dei conferimenti dei rifiuti a Taormina, il sindaco Cateno De Luca riprende la “pratica” già usata a Messina ed espone sui social il video di una donna che butta la spazzatura secondo lui in maniera irregolare. La polemica sui social è immediata: “Una gogna mediatica contro una donna anziana: il volto disumano dell’ordinanza rifiuti”, scrive il Comitato per il diritto al sonno, uno dei principali soggetti oppositori del primo cittadino che chiede orari di conferimento più “urbani” rispetto a quelli della tarda nottata previsti dal nuovo regolamento comunale voluto da De Luca.

Gogna mediatica

Nei commenti al post in cui il primo cittadino mostra le immagini tratte dai sistemi di video sorveglianza pubblici, i cittadini di Taormina e non soltanto si dividono. C’è chi fa notare che in realtà l’immagine si riferisce ad una via diversa da via del Corso, quindi la malcapitata “beccata” dalle telecamere era in realtà in regola con gli orari di conferimento, c’è chi sostiene la battaglia di De Luca. I più si indignano per l’uso della gogna mediatica da parte del sindaco.

Come il Comitato per il diritto al sonno appunto. “Il sindaco di Taormina, on. Cateno De Luca, intorno alla mezzanotte ha diffuso sui social il video di una signora anziana che, dal balcone della propria abitazione, cercava con evidenti difficoltà di disfarsi di un sacchetto di rifiuti. Un gesto maldestro, dettato dalla fragilità e dall’impossibilità di rispettare le assurde modalità imposte dalle ordinanze del Sindaco, che obbligano i residenti del centro storico a conferire i rifiuti tra l’1:30 e le 5 del mattino, per sette mesi all’anno”, ricostruisce il comitato.

“Quella donna è stata esposta senza alcun filtro, senza alcuna tutela della sua dignità e della sua privacy, trasformata in oggetto di pubblico ludibrio. La regia di uno show disumano. Poco prima, lo stesso Sindaco era tornato sul Corso Umberto in diretta Facebook con il presidente di ASM, Antonio Campagna, dopo alcuni giorni di assenza. Uno show condito da battute, scommesse sulle cicche di sigarette e solite scenette da reality, con cittadini e turisti ripresi senza alcun consenso”.

Appello del Comitato

“Finita la diretta, ecco la gogna mediatica: il video integrale della signora anziana pubblicato come monito. L’assenza totale di empatia Invece di chiedersi come aiutare chi non può rispettare orari disumani, il Sindaco ha preferito mettere alla berlina una persona fragile, dimostrando ancora una volta che il suo “decoro” è solo propaganda politica, perseguita a spese della dignità dei cittadini”.

Noi del Comitato “Diritto al Sonno” lo diciamo da mesi: gli anziani, i malati cronici, le persone con disabilità, le famiglie con bambini piccoli, sono le prime vittime di ordinanze inique che cancellano un diritto inviolabile: il diritto al riposo. Questa vicenda ne è la prova più lampante. La nostra solidarietà

Il Comitato torna ad appellarsi alla comunità taorminese e rilancia la petizione per il diritto al sonno.