De Luca e la posizione di Sud chiama Nord: “Da Milazzo inizierà un percorso”

Il leader di ScN ha parlato delle "varie sensibilità del partito" e di alleanze "spurie": "Il 2026 l'anno in cui definiremo la nostra posizione"

MESSINA – Sud chiama Nord punta Milazzo, con un occhio a Barcellona, alla Sicilia ma anche alla Puglia e alla Campania. È questo quanto spiegato da Cateno De Luca in uno dei passaggi finali del suo intervento a Palazzo Zanca, a margine della conferenza stampa in cui si è parlato dei finanziamenti che la Regione Siciliana ha stanziato per Messina negli ultimi tempi.

ScN con il centrodestra nel resto d’Italia

De Luca, rispondendo ai giornalisti sulla posizione del partito, ha spiegato che sul piano nazionale è chiara l’alleanza con il centrodestra. E dopo la Calabria sarà così anche alle Regionali in Campania e in Puglia. A questo, infatti, stanno lavorando il deputato Francesco Gallo e Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

In Sicilia “siamo fuori dal governo”

Ma in Sicilia la situazione è diversa. De Luca ha ricordato come nel settembre 2022, all’ultima tornata elettorale, il suo partito è stato “individuato come la forza di opposizione più importante. Non ci saranno cambiamenti e resteremo fuori dal governo”. Dialogo aperto con Schifani? Sì, come lo dimostrano gli ultimi mesi tra risorse sbloccate e visite del presidente regionale in città. Ma Sud chiama Nord resta fuori dal governo, tanto che alle prossime amministrative non ci sarà un’alleanza netta con il centrodestra ma “alleanze spurie”.

De Luca: “Dopo le amministrative definiremo la nostra posizione”

E questo è un altro passaggio chiave del suo discorso: “Noi nel 2026 definiremo la nostra posizione definitiva dopo le amministrative 2026. C’è dove andremo da soli, c’è dove andremo assieme e ci sarà dove avremo sensibilità più vicine al centrosinistra. Perché il partito ha varie sensibilità. Fino a quando non ci sarà un patto di coalizione sarà così. Domenica 26 a Milazzo inizierà un percorso, ma stiamo per fissare anche una data entro novembre a Barcellona. Alle amministrative ci saremo”. Da Milazzo e Barcellona, quindi, si aprirà una nuova fase per Sud chiama Nord.

