De Luca: “Messina si aspetta da noi azioni straordinarie, sarò da pungolo e supporto”

Il leader di Sud chiama Nord è tornato sulla sferzata della scorsa settimana: "Ne ho parlato con Basile, ho notato stanchezza in alcuni segmenti e servizi"

MESSINA – A margine della conferenza stampa in cui Cateno De Luca, insieme al sindaco Basile, all’onorevole Sciotto, al coordinatore di ScN Lo Giudice e al direttore generale Puccio, ha fatto il punto sul percorso che ha portato ai finanziamenti regionali per Messina, c’è stato spazio anche per tornare sulle parole dell’ex sindaco della scorsa settimana. De Luca aveva annunciato di voler “dedicare più tempo” a Messina, auspicando che all’interno della macchina amministrativa ci fosse un ritorno ai “principi originari”.

Cateno De Luca: “Ho visto stanchezza”

De Luca ha così spiegato cosa intendeva e com’è andato il confronto con Basile di venerdì scorso: “Quando si amministra c’è l’effetto logoramento e c’è anche l’effetto posizione di rendita. Sono due aspetti che io non ho mai condiviso. Logoramento significa che quasi si è stanchi. E siccome l’ho notato in alcuni segmenti e servizi, ed avendo la responsabilità di questa compagine politica e amministrativa, ho ricordato a tutti quanti quali sono i valori che sono a fondamento della nostra azione amministrativa. Soprattutto perché la città di Messina c’ha dato grande fiducia e ovviamente si aspetta da parte nostra non un’azione ordinaria ma straordinaria”.

L’ex sindaco: “Sarò da pungolo e supporto”

“Siccome abbiamo – ha proseguito – la capacità e le competenze per poterlo fare, dobbiamo continuarlo a fare. Non sarà la prima né sarà l’ultima. Perché ho deciso con il sindaco Federico Basile di essere da pungolo e supporto, possibilmente ogni venerdì, per quella che è la conoscenza del palazzo e quello che è l’ausilio che io posso rappresentare per la città di Messina”.