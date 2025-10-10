De Luca sferza la Giunta Basile: “O si torna ai principi originari o si stacca la spina”

Il leader lancia messaggi social, scrivendo di deliri d'onnipotenza: "Dedicherò più tempo per restituire ai messinesi la fiducia che dal 2018 mi hanno tributato"

MESSINA – “Dedicherò ancora più tempo per restituire ai messinesi la fiducia che dal 2018 mi hanno tributato”. Cateno De Luca va via da Palazzo Zanca e manda messaggi pubblici tramite la sua pagina Facebook alla sua Giunta e ai suoi consiglieri: “La mia giornata a Messina si è conclusa in questo momento. Ho detto a tutti che se non si scrollano di dosso la sindrome del Re Sole, ritornando immediatamente a quei principi che hanno spinto i messinesi a liberarsi dalla cappa che opprimeva la città, possiamo staccare la spina immediatamente. Io non adoro i cerchi magici e politicamente faccio valutazioni per valorizzare l’autentico spirito di servizio della politica, mettendoci la faccia e prendendomi la responsabilità delle mie scelte. Cerco di scegliere le persone che ritengo migliori per il ruolo da ricoprire ma capita spesso che il delirio di onnipotenza del ruolo possa far perdere la retta via, nella selva oscura della gestione del potere, derivante dall’essere politicamente preposto a un pezzo della macchina amministrativa”.

Continua il leader del progetto “TiAmoSicilia” e e di Sud chiama Nord: “Parto dal presupposto che gli uomini e le donne che oggi hanno la responsabilità di guidare la città di Messina siano tutti in buona fede Quindi dedicherò ancora più tempo a Messina. Anch’io ho fatto errori di valutazioni ma quando me ne accorgo chiedo scusa e cerco di farmi perdonare, caricandomi sulle spalle il peso e l’imbarazzo delle conseguenze perché non sono un Ponzio Pilato. Viva Messina! Ps: siccome a Palazzo Zanca ci sono gli spifferi, ho preferito comunicare il mio umore per rubare il mestiere a qualche informatore”.

Sembra un ritorno, ancora più veemente, alle critiche dell’ottobre 2024 (“Voglio assessori più reattivi a Messina. Poco dialogo con i consiglieri”). E si parla chiaramente di poter staccare la spina in assenza di un deciso cambio di passo. Il tutto mentre l’alleanza con il centrodestra si sta consolidando in prospettiva futura. Di fatto, lo scenario politico è cambiato. E gli avversari di un tempo ora dovrebbero diventare i futuri alleati. Le incognite e le ipotesi, insomma, non mancano.

