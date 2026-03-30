 Degrado a Camaro Superiore: l'allarme dei residenti per le condizioni di via Palma

Degrado a Camaro Superiore: l’allarme dei residenti per le condizioni di via Palma

Redazione

Degrado a Camaro Superiore: l’allarme dei residenti per le condizioni di via Palma

lunedì 30 Marzo 2026 - 11:00

Buche, pavimentazione dissestata e rischi idrogeologici

Le condizioni di Camaro Superiore, in particolare di via Palma, sono al centro di una segnalazione che arriva direttamente dai residenti, stanchi di convivere con una situazione definita ormai insostenibile. Il degrado, che interessa il manto stradale e la gestione delle acque piovane, solleva serie preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini.

A farsi portavoce del malessere è un abitante della zona che descrive con precisione i rischi quotidiani legati al “manto stradale dissestato: la pavimentazione è un insieme di buche profonde, pericolosi dislivelli e ‘rattoppi’ eseguiti in modo approssimativo, che mettono a rischio l’incolumità di pedoni (specialmente anziani e bambini)”.

Oltre ai problemi del suolo, la nota evidenzia un preoccupante “dissesto idrogeologico urbano: la totale mancanza di adeguate griglie di raccolta per le acque piovane trasforma la via, a ogni piovasco, in un vero e proprio fiume in piena. L’assenza di scolo non solo rende impraticabile il passaggio, ma rischia di danneggiare le fondamenta degli edifici”.

La richiesta dei residenti è chiara. Viene infatti sollecitato un intervento “affinché questa situazione di abbandono venga documentata e portata all’attenzione delle autorità competenti, con la speranza che si passi finalmente dalle promesse agli interventi di manutenzione straordinaria”.

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