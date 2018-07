Giostra continua a restare luogo simbolo del degrado

Viale Giostra, via Seminario Estivo, via S. Jachiddu. I nomi delle vie cambiano ma lo scenario è lo stesso: la periferia Nord della città resta uno dei simboli del degrado Sporcizia, rifiuti e piccole discariche a cielo aperto sono il biglietto da visita per cloro che giornalmente transitano da quei luoghi.

Per strada c'è di tutto: cataste di legno abbandonate, specchi rotti, ma anche sedie, cartoni da imballaggio e materassi. La presenza di ratti e gatti nelle ore notturne, poi, completa una situazione di degrado che già si commenta da sola.

Da segnalare anche la paricolosità del manto stradale. La piogge delle ultime settimane hano fatto venire via i rattoppi effettuati al manto stradale cosicché ecco il riproporsi delle buche con cui scooteristi, automobilisti e pedoni devono fare i conti stando attenti alla propria incolumità fisica.

E' giunto quindi il momento di sensibilizzare di più i cittadini sul buon senso civico, ma devono scendere in campo le istituzioni che dovrebbero trovare risorse e soluzioni per porre fine a queste situazioni.