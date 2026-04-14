Delta riprende il volo da Catania a New York e lo estende ai mesi invernali

Volo giornaliero per dieci mesi l'anno, da marzo a dicembre

Più voli per New York JFK da Catania: riparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines per la Grande Mela. Il volo, inoltre, inaugurato lo scorso anno come servizio stagionale, verrà esteso anche all’inverno, collegando quasi tutto l’anno Catania a New York JFK, con solo una breve interruzione dall’Epifania a fine febbraio, per riprendere già a marzo 2027.

Il volo giornaliero è operato con un aeromobile Boeing 767-300, e oltre ad offrire un servizio diretto per New York, dà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di JFK verso numerose destinazioni in tutto il Nord America.

Il collegamento, lanciato per la prima volta come rotta esclusivamente estiva, si è rivelato un’operazione di successo, ed è ad oggi l’unico volo diretto che collega la Sicilia Orientale agli Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di estendere il nostro servizio Catania-New York-JFK oltre la tradizionale stagione estiva”, ha dichiarato Matt Long, direttore generale di Delta per Europa e Africa. “Questa rotta non si limita a collegare due aeroporti, ma unisce persone, comunità e culture. Anticipando i tempi di ritorno e prolungando la durata del servizio, creiamo maggiori opportunità per i viaggiatori di scoprire la Sicilia e gli Stati Uniti. Inoltre, con New York-JFK come porta d’accesso, i clienti possono facilmente connettersi al più ampio network nordamericano di Delta, accedendo a un numero ancora maggiore di destinazioni e rafforzando i legami tra le due regioni”.

“Il collegamento diretto tra Catania e New York si conferma un traguardo storico per l’Aeroporto di Catania e per l’intera Sicilia. L’estensione della rotta operata da Delta oltre la stagione estiva testimonia la solidità e il valore strategico di questo volo, che non solo rafforza l’offerta del nostro scalo, ma consolida un ponte stabile tra la Sicilia e il Nord America. Si tratta di un’opportunità concreta per sostenere la crescita del turismo, favorire gli scambi economici e valorizzare ulteriormente il nostro territorio. Siamo orgogliosi di proseguire questa collaborazione e di offrire ai nostri passeggeri un collegamento sempre più strutturato e competitivo” hanno dichiarato Anna Quattrone, presidente di Sac, e Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac.

Delta opera il volo da Catania per New York JFK utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti, che presenta le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main.

La classe Delta One offre poltrone completamente reclinabili e l’accesso al Wi-Fi Delta Sync gratuito e veloce, fornito da T-Mobile, in tutte le classi di servizio.

Il volo Delta da Catania per New York-JFK con inizio il 14 aprile è operato giornalmente in collaborazione con i partner europei Air France, KLM e Virgin Atlantic con partenza da Catania alle 9.55 e arrivo a New York alle 14.30 (10 ore e 35 minuti), mentre con partenza alle 16.45 da New York e arrivo a Catania alle 7.55 (9 ore e 10 minuti).

Il volo da New York verso l’Europa è generalmente più veloce a causa delle correnti a getto, venti d’alta quota che soffiano da ovest verso est e che “spingono” l’aereo, riducendo i tempi di percorrenza rispetto alla tratta inversa.