Derby al PalaTracuzzi, si sfidano Castanea e Basket School Messina

Palla a due questa sera alle ore 18:30, biglietti d'ingresso al costo di 10€. Scolari già ai playoff, gialloviola in corsa per la qualificazione

MESSINA – Archiviata la qualificazione matematica al play-in gold, la Basket School Messina si tuffa nelle ultime quattro giornate di stagione regolare, a caccia di punti importanti da portare con sé anche nella seconda fase. Palla a due di Castanea-Basket School Messina al PalaTracuzzi alle 18:30. Arbitri dell’incontro Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza e Federico Catalano di Pedara. Biglietti d’ingresso per al costo di 10€ (5€, invece, il ridotto Under 18), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi. Le altre messinesi, tirreniche, saranno impegnate sabato in trasferta, Milazzo contro Marigliano, e in casa, Barcellona che attende Matera.

Il Castanea, formazione a sua volta a caccia del sesto posto che qualificherebbe ai playoff, arriva da due vittorie consecutive l’Antoniana e nel recupero contro Barcellona. In palio punti che valgono doppio: “Abbiamo lavorato al meglio per preparare questo derby cittadino – dice il play della Basket School Giorgio Busco – consapevoli di dover cercare di raccogliere il massimo in queste ultime quattro partite, per piazzarci bene nella seconda fase. Abbiamo sudato per raggiungere questo obiettivo e l’abbiamo ottenuto con tanti sacrifici, però come dice sempre il coach “l’appetito vien mangiando” e noi non ci accontentiamo”.

All’andata la Basket School Messina si impose 82-63, ma Castanea da allora ha rinnovato il proprio roster e adesso vive un buon momento di forma: “Avversario spigoloso – afferma Mario Tartaglia – conosciamo bene coach Claudio Cavalieri e lui conosce bene noi. Sarà una partita lunga, difficile e tesa anche perché è un derby. E poi è un confronto importante per entrambi, loro sono in lotta per entrare nel play-in gold e noi possiamo guadagnare punti da portare nella seconda fase”.

