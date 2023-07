Detenuti e artisti sul palcoscenico a Tindari, che successo per "Contrada Luna" VIDEO - Tempostretto

Applauditissimo lo spettacolo di e con Mario Incudine in scena al Teatro greco di Tindari, tra musica e teatro

TINDARI – Applausi a scena aperta per lo spettacolo “Contrada luna” con musica e teatro. Nell’ambito del progetto speciale “Tindari a cielo aperto – uno spazio di libertà”, nel cartellone del Tindari Festival, al Teatro greco di Tindari, è andato in scena uno spettacolo di e con Mario Incudine e la Libera Compagnia del teatro per Sognare dei detenuti – attori della Casa Circondariale di Messina. Uno spettacolo applauditissimo all’interno della rassegna che ha la direzione artistica dell’attore siciliano Tindaro Granata.

La compagnia teatrale è una realtà creata dalla direttrice artistica del teatro “Piccolo Shakespeare” (all’interno del carcere) Daniela Ursino. Il tutto per il progetto “Il Teatro per Sognare”, sostenuto dalla Caritas Diocesana di Messina e dall’Università di Messina.

Sul palcoscenico pure la compagnia delle studentesse di “Liberi di essere Liberi” dell’Universita di Messina, oltre ad attori e musicisti professionisti.

