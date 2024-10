Il bar Santoro chiude dopo 112 anni a Messina, “ecco la verità” VIDEO

Mentre il ritrovo viene smantellato, a tu per tu con il titolare Lino Santoro, che racconta cosa lo ha spinto a fare questa scelta

MESSINA – Una saracinesca abbassata, dopo 112 anni di attività il bar Santoro chiude i battenti. Un punto di ritrovo che ha accompagnato generazioni di messinesi, il luogo ideale per trascorrere pomeriggi davanti a un caffè, rappresentando un pezzo della storia della città.

La motivazione dietro questa scelta non era evidente fin dall’inizio, ma il titolare del ritrovo (con il fratello Orazio) Lino Santoro spiega che “c’è una verità da dire. Io sono un malato oncologico e mio fratello non è riuscito, purtroppo, a resistere a questa situazione”.

“Piazza Cairoli non è più sicura”

E se prima la piazza del bar era il “cuore pulsante della città”, definito così dalla famiglia Santoro Amante, oggi non è più considerata una zona sicura per il proprietario: “È peggiorata in maniera esorbitante. Non c’è più sicurezza. Ce l’ho con l’amministrazione? No, non sono andato tanto d’accordo con chi governa la città ma non me la posso prendere con l’amministrazione. E ringrazio tutti i messinesi, che ci hanno sempre aiutato”.

In ogni caso, tanti i messinesi dispiaciuti. Da parte sua, Lino Santoro ribadisce che “gli affari andavano bene”, smentendo ogni ipotesi su una presunta crisi finanziaria. Ma non mancano le voci critiche. E noi di Tempostretto ci teniamo a dar voce ai nostri lettori e abbiamo selezionato, fra i commenti al precedente articolo pubblicato, questa affermazione: “La chiusura del locale è una scelta imprenditoriale e non sicuramente dovuta ad altre motivazioni. Il locale non si è saputo adattare ai tempi, l’unica cosa che ha adattato sono i prezzi, ma non la qualità”.

Il titolare del bar Santoro risponde così: “Vorrei dire a questo esperto che non può essere nella mia tasca. Auguro a questi soggetti quello che questa attività ha dato, a me e a mio fratello, a livello economico e imprenditoriale. Fino a domenica abbiamo fatto incassi di cui non ci possiamo lamentare. E abbiamo portato il dehors, per primi, nel 2004”.