"Dioniso e il nettare di... vino", iniziativa per i più piccoli al Parco di Naxos - Tempostretto

Domenica mattina un evento per i bambini dai 5 ai 10 anni

GIARDINI NAXOS – Perché i Greci bevevano vino? Come fa l’uva a diventare vino? Qual era il ruolo di Dioniso nel mondo del vino? I bambini tra i 5 e i 10 anni potranno scoprirlo insieme con l’aiuto di storie, leggende e un’esperienza sensoriale che li porterà a capire come fa l’uva a trasformarsi nel “nettare degli dèi”. L’evento “Dioniso e il nettare di…vino”, organizzato e promosso dal Parco Archeologico Naxos Taormina con Civita Sicilia, si terrà domenica mattina, 2 ottobre, alle 10 al Parco Archeologico di Giardini Naxos in via Lungomare Schisò.

I piccoli partecipanti verranno accompagnati in un percorso storico alla scoperta di Dioniso, il dio greco del vino, attraverso leggende ed evidenze archeologiche. L’attività sarà arricchita da un’esperienza sensoriale che permetterà loro di ripercorrere le fasi della vendemmia, come per esempio la diraspatura e la pigiatura. Infine verrà loro data una piccola pergamena in ricordo dell’attività svolta. Gli organizzatori consigliano di portare un paio di scarpette di ricambio ed è gradita la presenza di un adulto accompagnatore. Per partecipare occorre prenotare via WhatsApp al 335-7304378.