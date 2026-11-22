Un delizioso atto unico di Gianluca Musiu, interprete con Clara Sancricca, prodotto da Nutrimenti Terrestri

Sabato 21 novembre al Nuovo Teatro Scaletta è andato in scena il secondo spettacolo dell’odierna stagione “Abitare il tempo”: “Zitto”, un delizioso atto unico di Gianluca Musiu, con Clara Sancricca e lo stesso Musio. Una interessante produzione Nutrimenti Terrestri. Siamo stati al cospetto di una coppia solida, Marta e Luca, da tre anni insieme, che ha sinceramente creduto che la verità reciprocamente garantita quale serio impegno potesse essere la chiave universale per la buona salute della relazione. La tardiva confessione di un tradimento, però, è in grado di generare pesante scompiglio.

Un’interessante scrittura contemporanea sulle relazioni amorose

Una versatile sitcom sulle difficoltà dei rapporti affettivi, pregni di segni contraddittori, ove la tanto declamata sincerità, alla resa dei conti non può reggere in toto e da vessillo proclamato quale fondamento della relazione può anche aprire fratture e generare il crollo delle certezze che parevano granitiche sul corretto modus procedendi in amore; ciò anche se non si è trattato di un intimo coinvolgimento, bensì di una storiella di banale fisicità e le promesse di mantenere la lealtà e dirsi tutto si infrangono allora di fronte alle ferite causate dalla confessione di quel tradimento.

E si giunge alle soglie della separazione, colmi di sensi di colpa che rivestono davvero poco senso. Quella sincerità, di certo mal gestita, su un qualcosa che è comunque passato senza lasciare tracce profonde in quanto leggero e fugace, ha però provocato un autentico sconquasso, con effetti retroattivi.

Il bisogno di autenticità si è scontrato con la difficoltà di governarne gli effetti, divenuta causa di logoramento, essendo mutata, a causa di questa verità rimasta sepolta per1anno e mezzo, la direzione intrapresa dalla relazione. Si è spalancato una sorta di baratro straniante…la rotta si potrà invertire? Si tratterà di abitare il territorio impervio della ricostruzione, un mattoncino dopo l’altro, della relazione di coppia, tentando di superare il dolore. Si sono percorsi così multiformi registri, ove hanno predominato volta per volta l’ironia, il grottesco, il comico, e la pesantezza si è alternata alla leggerezza delle parole, da pronunciare o piuttosto da tenere celate, sacrificando il vero all’esigenza di proteggere l’altro dalla sofferenza. Già dalla intitolazione si è preannunciato il tentativo della parte offesa di difendersi (in extremis) da quanto si è preannunciato come incontenibile: e l’urlo di Marta (“Zitto”) appare quale reazione a quella rivelazione per lei sconvolgente.

Credo che gli assiomi valgano zero in un rapporto sentimentale, dovendosi al contrario dosare, una volta dopo l’altra, la giustezza di dirsi sempre la verità, che sovente potrebbe dovere invece arretrare di fronte alla sana e opportuna scelta del silenzio. È stata insomma vita quotidiana, restituita con maestria da due interpreti assai valenti, che sono riusciti a dare corpo e voce all’infinita gamma di sfumature relazionali che, al di là di facili assunti e regole (fatte semmai per essere infrante) necessitano di comprensione, sospensione del giudizio e soprattutto di animi scambievolmente compassionevoli. La piece ha messo in campo una serie di interrogativi. La mancanza di sincerità è comunque una colpa o può divenirlo anche una sincerità postuma e malgestita? E ancora… L’ intimità più solida può essere incrinata da una confessione tardiva o, nel caso di specie la rivelazione sarebbe stata in ogni caso inappropriata, potendo determinare la fine dell’amore? La fiducia assoluta in un altro da sé è sempre eccessiva?

Poco riguardo, giustamente, hanno avuto la scenografia, così come gli stacchi musicali, entrambi concepiti quali elementi di sottofondo, a sottolineare l’una la precarietà profonda delle relazioni sentimentali, gli altri soprattutto i momenti più tempestosi del rapporto.

Uno script di fotogrammi esistenziali, per questa performance di introspezione ben dosata, retta sulla valenza attoriale, con una recitazione molto colloquiale, di grande naturalezza, capace di catturare l’attenzione dei numerosi astanti, che non hanno lesinato meritori applausi.